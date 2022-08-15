الجزائر تسجل 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، فى بيان، أن العدد الإجمالى لحالات الإصابات وصل إلى 269 ألفا و269 حالة، فيما بات العدد الإجمالى للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 180 ألفا و899 شخصا، كما وصل العدد الإجمالى للوفيات إلى 6 آلاف و876 حالة.
وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحى.
كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحى المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضى الجزائرية، مع التقيد بباقى الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضى الجزائرية.
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