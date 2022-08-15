الأمم المتحدة تتطلع لإعادة الأموال الأفغانية المجمدة لدى أمريكا

جدة - نرمين السيد - قال المنسق الأممى للشؤون الإنسانية فى أفغانستان، رامز الأكبروف، اليوم الاثنين، إن الأمم المتحدة تتطلع لإعادة احتياطيات أفغانستان البالغة 7 مليارات دولار لدى الولايات المتحدة إلى كابول.





وقال الأكبروف، خلال حديث للصحفيين: "نحن بحاجة إلى إعادة هذه الأصول إلى أفغانستان، وأعلم أن هناك مفاوضات جارية بشأن تلك العائدات، وأعلم أنه تم تقديم مقترحات بشأن الشروط المحددة لكيفية، إعادة أصول القطاع الخاص. ولذلك، يجب ممارسة المرونة بشأن كلا الجانبين".

وشدد الأكبروف على أن الأمم المتحدة ليست طرفاً فى مفاوضات إعادة الأموال إلى أفغانستان وليس لديها علم بتفاصيل المحادث.

وأضاف الممثل الأممى، بأن ملايين الأشخاص مهددون فى أفغانستان وسط ظروف إنسانية قاسية مع اقتراب فصل الشتاء، حيث قال للصحفيين عندما سئل عن عدد الأشخاص التى يمكن أن يتعرضون للخطر خلال الشتاء القادم: "نحن نتحدث عن الملايين".

واستطرد بأن: "أفضل وصف للموقف هو كارثة محضة، ففى كل مرة ندخل فيها المستشفيات يكون الأمر مفجعًا. لدينا أطفال يعانون من سوء التغذية، ولن يتمكنوا من النجاة هذا الشتاء، مجموعات كبيرة من السكان (معرضون للخطر)".

وتستبعد الإدارة الأمريكية، الاستجابة للمطلب الأفغانى بإعادة أصوله المالية لدى واشنطن البالغة 7 مليارات دولار وأن عدم ترجيحها لذلك هو بسبب إيواء كابول لزعيم تنظيم القاعدة الإرهابى (المحظور فى روسيا)، أيمن الظواهرى الذى قُتل فى غارة أمريكية مؤخراً.

وبحسب ما قاله المبعوث الأمريكى الخاص لأفغانستان، توم ويست، لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية اليوم الإثنين، "ليس لدينا ثقة فى أن هذه المؤسسة (بنك أفغانستان المركزى) لديها الضمانات والمراقبة لإدارة الأصول بشكل مسؤول".