غدا.. الرئيس الفلسطينى يبحث مع المستشار الألمانى العلاقات الثنائية فى برلين

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مستشار الرئيس الفلسطينى للشؤون الدبلوماسية مجدى الخالدى قوله إن عباس سوف يستعرض مع المستشار الألمانى أيضًا آخر التطورات السياسية والميدانية، بما فيها الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطينى، إضافة إلى سبل حماية حل الدولتين عبر مطالبة المجتمع الدولى بوقف الاعتداءات الإسرائيلية والاعتراف بدولة فلسطين وعضويتها الكاملة فى الأمم المتحدة.

كان الرئيس الفلسطينى محمود عباس قد وصل إلى العاصمة الألمانية برلين، مساء اليوم الإثنين، فى زيارة رسمية يلتقى خلالها المستشار الألمانى أولاف شولتس.