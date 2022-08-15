نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد تأكيد القبول والتقيد بالرغبات لدى جامعة الشقراء في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد عمليات البحث حول تفاصيل جامعة الشقراء وموعد التقديم ورابط التقديم، فقد قامت جامعة الشقراء في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن موعد تأكيد القبول وكذلك التقيد بالرغبات كما قامت بالتوضيح بأن عملية التأكيد مستمرة حتى ظهر يوم الأحد المقبل وعلى نفس المنوال أيضاً قامت بالإعلان عن نتائج القبول النهائية للمرشحين في بوابة القبول الإلكتروني الموحد ،وكذلك المرشحات في بوابة جامعة شقراء حيث قبول الطالبات في يوم الخميس كما قامت الجامعة بنشر تغريدة لها على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” والتي كان محتواها كالتالي :- (ستبدأ فترة تأكيد القبول حتى الساعة 12 ظهراً من يوم الأحد الموافق 9 من شهر يناير عام 1444 هجرياً).

نتائج القبول الموحد في جامعة الشقراء :-

وفي وقت مضى قد قامت لجنة القبول الموحد للطلاب والطالبات في الجامعة الحكومية والكليات التقنية في الرياض بالتشديد على ضرورة التقيد بالتواريخ التي قد قامت بالإعلان عن مسبقاً وتلك هي نفسها التواريخ المحددة من أجل التأكيد على الرغبات النهائية ،كما إنها قامت بالإشارة إلى أن بوابة القبول الموحد للطلاب والطالبات بأنها ستعلن يوم الخميس عن نتائج القبول النهائية للمرشحين من الجنسين بهدف القبول في العام الدراسي 1444 هجرياً من خلال البوابتين كما قامت بالتوضيح إلى أن موعد تأكيد القبول سيكون في تمام الساعة 12 ظهراً من يوم الأحد الموافق 9 من شهر محرم عام 1444 هجرياً والموافق بالتاريخ الميلادي يوم 7 من شهر أغسطس عام 2022 ميلادي.

الكليات التي قامت جامعة شقراء بتحديدها من خلال نتائج القبول :-

كلية الإمام محمد بن سعود الإسلامية. كلية الملك سعود. كلية الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية. كلية الأمير سطام بن عبد العزيز. وكذلك كل من كلية شقراء والمجمعة.

وكذلك كان هناك بعض الكليات التي تخص الطالبات والتي شملتها أيضاً بوابة القبول الموحد في الرياض وكانت تلك الكليات هي التالية :-

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. جامعة الملك سعود. جامعة الأميرة نورة. جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية وهذا أيضاً بالإضافة إلى الكلية التقنية.

أهم أهداف جامعة الشقراء :-

ومن الجدير بالذكر ماهي أهم أهداف جامعة الشقراء في المملكة العربية السعودية ،وتلك الأهداف هي :-

إيجاد نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتميزين. الإجادة في جميع المجالات والتميز في مجالات محددة. تعزيز قدرات الخريجين بما يتناسب مع سوق العمل وحاجات مجالات التنمية. بناء جسور تواصل بين الجامعة والمجتمع وبين الجامعة وغيرها من الجامعات الأخرى المحلية والعالمية. وكذلك إيجاد بيئة تعليمية ذات قاعدة واسعة. المرونة والمساءلة . بناء أنظمة إدارية من أجل دعم العملية التعليمية.

ومن خلال مقالتنا هذه نكون قد قدمنا لكم كافة المعلومات التي تخص جامعة الشقراء وأهدافها كما جاءت وفقاً لإرشادات الجامعة، وكذلك موعد نتائج القبول الموحد للطلاب والطالبات في تلك الجامعة في المملكة العربية السعودية.