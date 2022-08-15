نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات معرفة المسار في نظام نور 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة معرفة المسار في نظام نور يعد واحدا من الخدمات التي تقدمها منصة نظام نور، والتي تعد واحدة من أهم المنصات الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم بالمملكة، وسوف نقوم معكم من خلال المقال التالي بعرض كل ما يهمكم عن المنصة وطريقة معرفة المسارعن طريقها فتابعونا.

تحديد المسارات في نظام نور

من ضمن الخدمات المقدمة عبر منصة نور التعليمية ظهور نتائج الامتحانات ونتائج القبول للطلاب المستجدين، بجانب رغبات تحديد مسارات الشهادة الثانوية خاصة لطلاب السنة الأولي، وقبل فترة قام طلاب هذه المرة بأجراء اختبار قياس الميول ويتم معرفة نتائج الاختبارات بزيارة تحديد المسارات في نظام نور.

معرفة المسار في نظام نور 2022

بخطوات بسيطة يتمكن طلاب السنة الأولي للمرحلة الثانوية من معرفة النتائج الخاصة باختبارات الميول لتحديد المسارات وهذه الخطوات هي :

زيارة الموقع الرسمي لنظام نور التعليمي .

النقر علي تسجيل الدخول في نظام نور الخاص بالطالب.

الانتقال إلي خيار تحديد المسارات الموضح في الصفحة الرئيسية للبرنامج.

ظهور نتيجة المسار التخصصي للطالب في الصفحة التالية.

معرفة المسار في نظام نور من خلال حساب المدير

بطريقة أخري يتمكن أي طالب من معرفة مساره في نظام نور من خلال حساب المدير بتنفيذ عدة خطوات أساسية وهي :

يتم زيارة الرابط الرسمي لنظام نور.

النقر علي حساب المدير في نظام نور.

الضغط علي خيار التقارير.

اختيار تقرير المسارات وهو الخاص بطلاب المرحلة الثانوية.

الضغط علي نظام تحديد المسارات.

الانتقال لنتيجة الخيار التخصصي للطالب علي النظام.

الأنواع الأساسية للمسارات في نظام نور

يأتي تعدد المسارات في المرحلة الثانوية وفقآ لرؤية الوزارة في تلبية رغبات وميول طلابها من المرحلة الثانوية وهذه المسارات هي :

( المسار الإنساني العام – مسار علوم الصحة والحياة – مسار علوم الحاسب والهندسة – مسار ادراة الأعمال – المسار الشرعي ).

وبهذا نكون قد أوضحنا لكم طريقة معرفة المسار في نظام نور2022 .