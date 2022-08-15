نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع http://epedu.gov.iq/ للاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادى الدور الاول فى كل المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقى للاستعلام ومعرفة نتيجة الصف السادس الاعدادى فى العراق الدور الاول فى كافة المحافظات فى العراق ، حيث ايام قليلة تفصلنا عن الاعلان عن نتيجة الصف السادس الاعدادى الدور الاول فى العراق من الظهور فى المحافظات عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق والذى يختص بعرض نتائج كل المحافظات فى العراق بدءا من الصف السادس الابتدائى مرورا بالصف الثالث المتوسط والصف السادس الاعدادى حتى نتائج القبول الموازى وتم الانتهاء من اداء امتحانات الصف السادس الاعدادى فى العراق الدور الاول فى كافة المحافظات فى العراق وتقوم حاليا عمليات التصحيح فى كافة المديريات التعليمية فى كل المحافظات فى العراق وننشر لكم الان طرق الحصول على نتائج الصف السادس الاعدادى فى العراق الدور الاول فى كل المحافظات عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق .

طرق الحصول على نتائج الصف السادس الاعدادى

عبر موقعكم الاخبارى ثقفنى نيوز نرصد لكم طرق الحصول على نتائج الصف السادس الاعدادى فى العراق فى جميع المحافظات عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق حيث يتداول حاليا كل الطلبة والطالبات وكذلك اولياء الامور ذلك الموقع من اجل الاستعلام عن نتائجهم التى قد اقترب الاعلان عنها فى الوقت القريب والطريقة هى :-

يقوم الطالب بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

ثم يقوم بالنقر على ، فوق علامة التبويب “نتائج الطلاب”.

بعد ذلك تختار نتائج اعتراضات الصف السادس الاعدادى.

تم يتم تحديد مقاطعتك ومدينتك.

أدخل رقم الامتحانى الخاص بك .

في الخطوة الأخيرة ، انقر فوق علامة التبويب “استفسار”.

يمكنك أيضًا طباعة ورقة الدرجات لأنها تعتبر وثيقة رسمية لنجاح الطالب.

الحصول على نتيجة الصف السادس الاعدادى

من المعروف ان كل النتائج المراحل التعليمية فى العراق انها تنشر على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق بشكل رسمى ومعتمد من قبل المديريات التعليمية منذ انتشار فيرس كورونا المستجد من اجل تقليل فرص الاصابة به بين كل الطلاب وكذلك اولياء الامور وتقليل التزاحم بينهم فى كافة المدارس فى العراق .