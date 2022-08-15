نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر tansik الان تنسيق المرحلة الأولي وموعد إعلان نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الاولي على موقع التنسيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق المرحلة الأولي 2022 . مازال طلاب المرحلة الثانوية الحاصلين على الحد الأدنى فأكثر من درجات المرحلة الأولى للتنسيق يسجلون الرغبات للالتحاق بالكليات بالعام الدراسي الجديد 2022/2023م. في أخر يوم من المرحلة الاولي للتنسيق. وسط ترقب لإعلان النتيجة واستعداد لطلاب المرحلة الثانية لبدء التنسيق. حيث أنه قد تم الإعلان من قبل ببداية المرحلة الاولي للتنسيق والتي بدأت منذ يوم الخميس الماضي وتنتهي غداً الثلاثاء الموافق 16 أغسطس 2022م. بعد أن قرر وزير التعليم العالي مد فترة التنسيق المرحلة الأولي يوم إضافي لإتاحة الفرصة للطلاب لتسجيل الرغبات. وسوف نستعرض لكم في الفقرات التالية تنسيق المرحلة الاولي وموعد إعلان النتيجة.

تنسيق المرحلة الأولى

اعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي عن مد فترة التنسيق المرحلة الأولي يوم إضافي لتنتهي يوم الثلاثاء 16 أغسطس بعد أن كان مقرر لها اليوم الاثنين 15 أغسطس 2022م. لإتاحة الفرصة للطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق حتى اليوم بتسجيل الرغبات للالتحاق بالكليات والمعاهد. وسوف تنتهي المرحلة الأولي في الساعات القليلة القادمة لينتظر بعدها الطلاب ظهور وإعلان النتيجة لمعرفة الكليات التي تم القبول بها لاستكمال باقي الأوراق للالتحاق بالكلية. وصرح مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن النتيجة للتنسيق المرحلة الأولي ستكون متاحة للطلاب بحد أقصى يوم الخميس وسيتم الإعلان عن نتيجة المرحلة الأولي للتنسيق وإعلان بدء المرحلة الثانية.

كيفية تسجيل الرغبات المرحلة الاولي

أولا يتم الدخول لموقع التنسيق من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية.

الدخول إلى “تنسيق الثانوية العامة”

اختيار المرحلة الأولى

كتابة البيانات بشكل صحيح للطالب. رقم الجلوس والرقم السري وهو مدون ومكتوب على شهادة النجاح بالثانوية العامة ويتم تسليمها للطالب بمقر المدرسة.

تسجيل الرغبات 60 رغبة

حفظ الرغبات وانتظار النتيجة.