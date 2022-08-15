نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر أخبار نتائج قبول جامعة الملك عبد العزيز للدبلوم والبكالوريوس عام 1444 هجرياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد جامعة الملك عبد العزيز من أكثر العمليات بحثاً من قبل الطلاب داخل المملكة العربية السعودية، فقد ضمت الجامعة مختلف الأقسام للكليات المتنوعة التي يرغب فيها الطلاب والتقديم عليها، ويتم التقديم من خلال رابط نتائج قبول جامعة الملك عبد العزيز للدبلوم والبكالوريوس عام 1444 هجرياً حيث أصبح القبول المبدئي واضح للكثير من الطلاب وهذا عبر ما قامت الجامعة بنشره حيث قد أعلنت جامعة الملك عبد العزيز عن نتائج القبول الموحد والتسجيل للطلاب الذين قاموا بالتقديم لدى العديد من الكليات إلى داخل جامعة ،وهذا بالتأكيد بعد القيام باستكمال نتائج الفرز الأول مع المقارنة بين الطلاب والطالبات ومن خلال مقالتنا هذه نقدم لكم كافة المعلومات اللازمة لأجل التسجيل والقبول في الجامعة.

كيفية الاستعلام عن نتائج القبول الموحد في جامعة الملك عبد العزيز :-

حيث قامت جامعة الملك عبد العزيز بالسماح لدى العديد من الطلاب بإعطائهم فرصة تتيح لهم الاستعلام عن نتائج القبول من خلال صفحة مكتب عميد القبول والتسجيل وهذا عبر الصيغة الإلكترونية ،ويتم هذا حسب تلك الخطوات التالية :-

الذهاب إلى الصفحة الرسمية لجامعة الملك عبد العزيز من أجل التعرف على النتائج. ومن ثم القيام بتسجيل الدخول إلى حساب الطالب الذي قد تم قبوله من قبل الجامعة. وبعد ذلك قم بإدخال رقم حالتك المدنية. ومن ثم الضغط على (استطلاع). واخيراً تظهر نتيجة القبول. ومن الجدير بالذكر إنه يجب على الطالب إتباع التعليمات من أجل إتمام عملية التأكيد بهدف تجنب فقدان مكانه في الكلية.

أهم المستندات المطلوبة اللازمة لإكمال عملية القبول المبدئي :-

من الجدير بالذكر أنه يجب تقديم الأوراق والمستندات التي سيتم ذكرها فيما بعد قليل من أجل إتمام عملية القبول المبدئي وكذلك عملية التسجيل لدى جامعة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية ،وتلك المستندات هي :-

ضرورة تقديم شهادة الميلاد الأصلية الخاصة بالطالب.

تقديم الهوية الوطنية الأصلية للأم.

من ضمن المستندات التي يجب تقديمها شهادة الثانوية العامة الأصلية والتي يتم تصديقها من قبل وزارة التربية والتعليم في المملكة.

وثيقة الهوية الوطنية الأصلية والصالحة بشرط أن تكون سارية المفعول.

صورة شخصية للطالب مقاس (4*6) مع مراعاة أن تكون الخلفية بيضاء ويجب كذلك على المتقدمين ارتداء الزي الإسلامي الذي يتم تحديده من قبل إدارة الجامعة.

نتائج القبول الموحد في جامعة الملك عبد العزيز :-

وقد قام عميد الجامعة بإصدار بأن نتائج القبول الموحد للطلاب المتقدمين لدى جامعة الملك عبد العزيز وهذا بعدما قد تم الإنتهاء من عمليتي الفرز والمفاضلة بين الطلاب والطالبات وكان هذا في تمام اليوم الموافق 3 من شهر أغسطس عام 2022 ميلادياً ،وقام العميد بتهنئة الطلاب المقبولين الذين قد كانوا مستوفين كافة الشروط التي حددتها إدارة الجامعة وقد قامت الجامعة بذكر بإنه يمكن لجميع الطلاب بالاستفسار عن نتائجهم من خلال موقع الجامعة الرسمي والذي قد قمنا سابقاً بذكره في أعلى المقالة ،ومن الجدير بالذكر بالإشارة بأن مكتب العميد للقبول والتسجيل قام بالتأكيد على ضرورة تأكيد الرغبة عبر مدة أقصاها حوالي 24 ساعة من تاريخ بدء الإعلان عن نتائج القبول من خلال موقع التسجيل ويمكن الوصول إليه في حالة عدم تأكيد الرغبة في الموعد المحدد والذي يُعد تغييراً عن الرغبة والدخول إلى الجامعة والتي لا يحق لدى المتقدم العودة للجامعة مرة أخرى حتى لو قد توافرت الشواغر.