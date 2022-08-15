مولدوفا تعلن عدم قدرتها على سداد تكلفة واردات الغاز الروسى القادمة

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "البلقان" الإخبارية المتخصصة فى شئون شرق أوروبا وأوراسيا تصريحات رئيس مؤسسة "غاز مولدوفا"، فاديم سيبان، التى قال فيها إن عدم الوفاء بالمخصصات المالية للمورد الروسى "غاز بروم" من شأنه أن يؤدى إلى انقطاع إمدادات الغاز فى الأيام الأولى من شهر سبتمبر المقبل.

وذكرت شبكة "البلقان"، فى تقرير، أن حكومة مولدوفا تبدو أكثر ارتياحًا هذه المرة، مقارنةً بالتطورات المماثلة فى الشتاء الماضى؛ مما يعنى أنها قد لا تشعر بالقلق إزاء أى تعطل قد تشهده إمدادات الغاز الروسى خلال أشهر الصيف والخريف مقابل أشهر الشتاء الباردة.

وتطرقت إلى سعر توريد الغاز من مؤسسة "غازبروم" فى أغسطس الذى تخطى 1400 دولار، وسط توجه مولدوفا لطلب إمدادات الغاز من رومانيا، مشيرة إلى ارتفاع السعر الذى تدفعه مولدوفا مقابل الغاز الطبيعى بعد أن وقعت البلاد صفقة توريد جديدة مع مؤسسة "غاز بروم" فى أواخر عام 2021.

وذكرت أنه فى وقت سابق من شهر أغسطس، طلبت مؤسسة "غاز مولدوفا "الحصول على تسهيلات مالية من كل من "غازبروم" وحكومة مولدوفا، بعد أن وافقت هيئة تنظيم السوق على أسعار الغاز الطبيعى الجديدة للمستخدم النهائى فى 4 أغسطس، وطلبت من الشركة الروسية قبول إعادة جدولة المدفوعات وطلبت من الحكومة بعض الدعم، لكن هيئة تنظيم السوق رفضت قبول أسعار المستخدم النهائى التى اقترحتها "غاز مولدوفا"، وقررت رفع الأسعار بشكل هامشى اعتبارًا من 1 أغسطس.

وأكدت "غاز مولدوفا" أن الأسعار الجديدة التى أقرتها هيئة تنظيم السوق لا تغطى سعر الاستيراد وسعر النقل وسيؤدى ذلك إلى ارتفاع الفواتير غير المسددة بمقدار (ما يقرب من 200 مليون يورو) حتى نهاية هذا العام؛ مما يُعقِّد قيام الشركة بمهامها، كما أن مؤسسة "غاز بروم" لم تقدم أى اقتراحات، وحكومة مولدوفا لن تقدم أى دعم.

وأوضحت شبكة البلقان أن "غاز بروم" صرحت فى يناير الماضى بأنها ستقطع إمدادات الغاز عن مولدوفا ما لم تسدد مبلغ 63.1 مليون دولار بحلول نهاية 20 يناير، وجاء هذا التحذير بعد أن قطعت شركة "غاز بروم" إمدادات الغاز عن مولدوفا بمقدار الثُلث، ومنحت البلاد مهلة 48 ساعة للدفع الشهرى.

وبينت أن مولدوفا بدأت فى أبريل الماضى البحث عن موردين بديلين لأنه لم يكن من الواضح ما إذا كانت "غاز بروم" ستواصل توفير الغاز اعتبارًا من الأول من مايو، وهو الموعد النهائى لفشل سلطات مولدوفا فى إجراء مراجعة مستقلة للديون التاريخية، ومع ذلك، استمر الغاز فى التدفق حتى الآن.