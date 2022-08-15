مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع بريطانية خرقت المجال

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة فى بيان لها إن "طائرة استطلاع بريطانية خرقت المجال الجوى لروسيا". وأضافت: "بعد ذلك طردت طائرة "ميغ 31" تابعة للقوات الجوية الروسية طائرة الاستطلاع من المجال الجوى للبلاد".

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