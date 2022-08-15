أعمال عنف واسعة فى كينيا بعد خلافات حول نتيجة الانتخابات الرئاسية

جدة - نرمين السيد - اندلعت أعمال عنف فى عدد من المدن الكينية إثر خلافات داخل لجنة الانتخابات حول فوز نائب الرئيس وليام روتو بـ 50.49 فى المئة من الأصوات بفارق ضئيل على منافسه رايلا أودينجا فى الانتخابات الرئاسية التى أعلنت نتائجها الاثنين والتى رفضها أودينغا الذى نال 48.85 فى المئة.





وأكد مصدر كينى لموقع "سكاى نيوز" أن أعمال العنف اندلعت فى مناطق عديدة داخل العاصمة نيروبى وفى مدينة كوسومو التى ينحدر منها أودينجا.

وقال إن الآلاف من أنصار أودينجا اغلقوا عدد من الشوارع الرئيسية فى نيروبى وأشعلوا إطارات السيارات؛ مما أدى إلى حدوث اشتباكات محدودة حتى الآن مع الموالين لروتو.

وأوضح المصدر أنه من الصعب التكهن بما ستذهب إليه الأوضاع خصوصا فى ظل ارتباط نتائج الانتخابات الكينية بأعمال عنف راح ضحيتها المئات خلال الدورات الانتخابية السابقة.

وأضاف أن الجميع سيترقب ردود أفعال المتنافسان وموقف المجتمع الدولى خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية التى تُعتبر كينيا حليفًا مهمًا لها فى مكافحة الإرهاب.

وجاءت النتائج بعد ما يقرب من أسبوع من الترقب المشوب بالتوتر فى جميع مناطق هذه الدولة الواقعة فى شرق إفريقيا والتى تعتبر واحدة من أهم مراكز التجارة والمؤتمرات فى القارة الإفريقية.

وتعيد الأحداث الحالية إلى الأذهان ما حدث فى انتخابات 2007 عندما قتل أكثر من 1100 شخص على خلفية خلافات قبلية حول نتيجة الانتخابات؛ لكن المحلل السياسى المتخصص فى شؤون شرق أفريقيا يقول لموقع سكاى نيوز عربية إن لجوء الطرفين إلى القضاء للبت فى النتيجة قد يخفف من حدة التوتر.