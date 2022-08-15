مليون مسافر عبر مطار الملكة علياء الشهر الماضي

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 15 أغسطس 2022 10:06 مساءً - دوت الخليج :- قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، إن حركة الطائرات القادمة والمغادرة عبر مطار الملكة علياء الدولي سجلت في شهر تموز الماضي نموا بلغت نسبته 18 بالمئة، مقارنة مع شهر حزيران الذي سبقه، وربطت المملكة بـ 69 وجهة دولية مباشرة.

وأضاف مستو لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، أن الرحلات الجوية القادمة والمغادرة لمطار الملكة علياء الدولي نمت بنسبة 37 بالمئة، مقارنة بشهر تموز العام الماضي، إذ سجلت الرحلات الجوية خلال شهر تموز العام الماضي 5359 رحلة قادمة ومغادرة.

وأشار إلى أن حركة المسافرين حققت نموا نسبته 33 بالمئة في شهر تموز الماضي مقارنة مع شهر حزيران الماضي، حيث لامس عدد المسافرين القادمين والمغادرين مليون مسافر، مقارنة مع حوالي مليون مسافر أيضا خلال نفس الشهر من عام 2019 وما يقارب 700 ألف مسافر خلال شهر تموز العام الماضي.

ووصل عدد الرحلات اليومية في شهر تموز الماضي إلى237 رحلة مقارنة مع 173 رحلة قادمة ومغادرة خلال نفس الشهر من عام 2021 و256 رحلة قادمة ومغادرة خلال شهر تموز لعام 2019.

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