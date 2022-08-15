لينك استعلام نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول الفصل الدراسي الثاني بعد ظهورها عبر epedu.gov.iq

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عمر شويل - جدة بدأت تنتشر حالة من القلق بسبب غضب أولياء الأمور في العراق وذلك بسبب نتيجة الثالث المتوسط ولكن قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن نتائج الثالث المتوسط 2022، ولقد اتاحت وزارة التربية والتعليم العراقية رابط رسمي على الإنترنت حتى يستطيع الطلاب والطالبات الحصول على النتيجة بكل سهولة، ومن الجدير بالذكر إعلان وزارة التربية العراقية عن ظهور النتائج حيث يمكن الآن من خلال الطلاب أو أولياء الأمور القيام بالاستعلام الإلكتروني وطباعة النتائج بسهولة من خلال المنصة الرسمية.
لينك استعلام نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول
بعد ازدياد عمليات البحث عن نتيجة الثالث المتوسط في العراق 2022 قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن أن عمليات تدقيق الأوراق انتهت بنسبه كبيرة، ثم قال المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العراقي أن جميع الادارات التعليمية قامت بمراجعة وتدقيق الإجابات في وقت جيد للغاية ثم بعد ذاك قامت وزارة التربية والتعليم العراقية باعتماد النتيجة رسميا وتم الإعلان عنها عن طريق مؤتمر صحفي قام من خلاله وزير التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن نتائج الثالث المتوسط 2022.
وصرح أنه تم الإعلان عن النتيجة على الموقع على الإنترنت ويستطيع الطلاب والطالبات الحصول على النتيجة بكل سهولة، وان نتيجة الثالث المتوسط هامة جدا للطلاب والطالبات وذلك لأنه سوف يتحدد عليها مستقبلهم، ويستطيع الطلاب بعد معرفتها تقديم أوراقهم في المدارس التي يريدونها حسب مجموع كل طالب وطالبة.
طريقة الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط في العراق 2022
لقد صرحت وزارة التربية والتعليم العراقية عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الثالث الإعدادي 2022 وذلك حتى يستطيع الطلاب والطالبات الحصول على النتيجة بكل سهولة، ويمكنهم الاستعلام عن النتيجة عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- أولا يجب أن يكون لدى الطالب جهاز به إنترنت وذلك حتى يستطيع الاستعلام عن النتيجة، ثم يقوم بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة التعليم العراقي ويقوم بالضغط عليه وينتظر قليلا.
- ثانيا يقوم الطالب بالضغط على التعرف على نتائج الثالث المتوسط 2022 دور أول.
- ثالثا يقوم الطالب بكتابة الاسم الخاص به ورقم جلوسه وكل البيانات المطلوبة منه بشكل صحيح.
- رابعا يقوم الطالب بالضغط على الاستعلام عن النتيجة وسوف تظهر النتيجة بعد ذاك مباشرة.
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