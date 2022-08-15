نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 جميع الولايات الدور الأول الفصل الدراسي الثاني iraq results في المقال التالي
عمر شويل - جدة تنتشر روح من الفرحة والسعادة الكبيرة داخل المنازل في كافة الولايات والمحافظات العراقية نتيجة لمعرفة خبر ظهور نتائج طلاب الصف الثالث المتوسط، حيث استطاع الكثير من الطلاب والطالبات معرفة نتائجهم فور سماعهم لذلك الخبر، أما البعض الآخر فقد بدأ في التساؤل عن طريقة الحصول على النتائج من خلال موقع (epedu.gov.iq)، ويتم ذلك من خلال استخراج النتيجة بالاسم ورقم المقعد الامتحاني دون الحاجة لإدخال أو كتابة أي بيانات أخرى عبر المنصة الرسمية.
نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 جميع الولايات
قام بعض المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم في العراق بعد الاطلاع على النتائج بالإشارة إلى حدوث ارتفاع في نسب النجاح عن العام السابق، حيث وصلت بل وتعدت نسبة النجاح لهذا العام ال 70 في المئة، وهي نسبة جيده جداً ومُبشرة لأولياء الأمور والطلاب.
كما قامت الوزارة أيضاً بالكشف عن درجة النجاح التي يجب أن يحصل عليها الطالب في كل مادة، وهي على النحو التالي:
- أولاً: تصل درجة النجاح إلى 40 في المئة في مادة الرياضيات.
- ثانياً: تصل درجة النجاح إلى 50 في المئة في مادة العربي.
- ثالثاً: تصل درجة النجاح إلى 40 في المئة في مادة التاريخ.
- رابعاً: تصل درجة النجاح إلى 50 في المئة في مادة الدين.
- خامساً: تصل درجة النجاح إلى 40 في المئة في باقي المواد العلمية.
- سادساً: تصل درجة النجاح إلى 40 في المئة في مادة الاجتماعيات.
طريقة معرفة نتائج الصف الثالث المتوسط 2022
أما عن الخطوات التي يجب اتباعها لمعرفة، فهي تتمثل فيما يأتي:
- الخطوة الأولى: قبل أي شيء يجب أن يتأكد الطالب من اتصال هاتفه بالإنترنت، ثم يتوجه للبحث عن موقع وزارة التربية والتعليم العراقية (gov.iq).
- الخطوة الثانية: وبعد ذلك يضغط على الرابط الرسمي الذي سيظهر أمامه، ويسجل الدخول على الموقع.
- الخطوة الثالثة: ثم يقوم باختيار خدمة نتائج الطلاب، ويختار نتائج الصف الذي ينتمي إليه وهي (نتائج الصف الثالث المتوسط)، من قائمة الخيارات التي ستظهر أمامه.
- الخطوة الرابعة: وبعد ذلك يدخل كافة البيانات المطلوبة منه بشكل صحيح ويضغط على خيار استعلام، حتى تظهر له النتائج في النهاية بصيغة (bdf) حتى يسهل طبعها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استعلام نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 جميع الولايات الدور الأول الفصل الدراسي الثاني iraq results على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.