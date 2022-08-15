استعلام نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 جميع الولايات الدور الأول الفصل الدراسي الثاني iraq results

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عمر شويل - جدة تنتشر روح من الفرحة والسعادة الكبيرة داخل المنازل في كافة الولايات والمحافظات العراقية نتيجة لمعرفة خبر ظهور نتائج طلاب الصف الثالث المتوسط، حيث استطاع الكثير من الطلاب والطالبات معرفة نتائجهم فور سماعهم لذلك الخبر، أما البعض الآخر فقد بدأ في التساؤل عن طريقة الحصول على النتائج من خلال موقع (epedu.gov.iq)، ويتم ذلك من خلال استخراج النتيجة بالاسم ورقم المقعد الامتحاني دون الحاجة لإدخال أو كتابة أي بيانات أخرى عبر المنصة الرسمية.

نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 جميع الولايات

قام بعض المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم في العراق بعد الاطلاع على النتائج بالإشارة إلى حدوث ارتفاع في نسب النجاح عن العام السابق، حيث وصلت بل وتعدت نسبة النجاح لهذا العام ال 70 في المئة، وهي نسبة جيده جداً ومُبشرة لأولياء الأمور والطلاب.

كما قامت الوزارة أيضاً بالكشف عن درجة النجاح التي يجب أن يحصل عليها الطالب في كل مادة، وهي على النحو التالي:

أولاً: تصل درجة النجاح إلى 40 في المئة في مادة الرياضيات.

ثانياً: تصل درجة النجاح إلى 50 في المئة في مادة العربي.

ثالثاً: تصل درجة النجاح إلى 40 في المئة في مادة التاريخ.

رابعاً: تصل درجة النجاح إلى 50 في المئة في مادة الدين.

خامساً: تصل درجة النجاح إلى 40 في المئة في باقي المواد العلمية.

سادساً: تصل درجة النجاح إلى 40 في المئة في مادة الاجتماعيات.

طريقة معرفة نتائج الصف الثالث المتوسط 2022

أما عن الخطوات التي يجب اتباعها لمعرفة، فهي تتمثل فيما يأتي: