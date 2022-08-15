نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر epedu.gov.iq الان الحصول على نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول كربلاء وكل المحافظات العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحصول على نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط لم ينتهي بعد عمليات اعلانها فى كل المحافظات العراقية على الرغم على ان بدء اختبارات الدور الثاني الخاص بتلك المرحلة قد اقترب، على ان يتزايد إلى شكل كبير وملحوظ عمليات بحث جوجل حول كيفية اجراء الاستعلام عن نتائج تلك الاعتراضات التي تقدم عليها عدد كبير من طلاب العراق بعد اعلان نتائج الدور الاول بشكل مؤخر فى كل المحافظات العراقية

الحصول على نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول

انتهت وزارة التربية والتعليم العراقية رسمياً من عمليات تلقي رغبات الطلاب المتقدمين على الاعتراض وطعن على نتيجة الدور الاول لتنشر على الفور وزارة التربية والتعليم العراقية بياناً مؤكداً من خلاله على ان الوزارة تعيد من جديد عمليات رصد وتدقيق الطلبات المقدمة من قبل الطلاب استعداداً حتي يتم نشر نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط رسمياً على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، الامر الذي ترتب عليه ارتفاع كبير فى البحث وراء الحصول على تلك النتائج، حيث بالفعل تمكن عدد كبير من الطلاب على الحصول على نتائجهم باستثناء محافظة كربلاء لم يتم حتى الآن نشر نتائج الطلاب فيها، عليه نستعرض ونوافيكم الان عبر الفقرة التالية من تلك المقال الان خطوات الحصول على تلك النتائج اون لاين

خطوات الاستعلام عن نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط

ننقل ونوافيكم الان علي شكل الكتروني الان خطوات وطرق اجراء الاستعلام عن نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط دور اول بالعراق بشكل وبصورة الكترونية جاءت على الشكل التالي:-