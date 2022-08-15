نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام نتيجة الثانوية العامة اليمن 2022 بنسبة نجاح 92 والطلاب الأوائل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن للطلاب والطالبات استعلام نتيجة الثانوية العامة اليوم التي ظهرت اليوم عبر موقع وزارة التربية، كما أن نسبة النجاح العامة التي تم الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي الذي تم عقده منذ ساعات، كانت 92 %، في اختبارات نهاية العام الدراسي 2021-2022، بالقسمين العلمي والأدبي على حسب التقرير الإعلامي الذي صدر عن المسئولين، وانطلقت بالفعل مرحلة الاستعلام عن الدرجات بالنسبة للمحافظات المحررة كما جاء في التوصيف الإعلامي لتلك النتائج في ظل الأحداث الراهنة بالدولة.

نتائج اختبار الثانوية العامة اليمن 2022

قالت الوزارة وعلى حسب ما تم نشره في مؤتمر اللجنة العليا للاختبارات المختصة المشكلة لذلك، أن نسبة النجاح العامة وصلت إلى 92 %، في نتائج الطلاب والطالبات بالمحافظات التي تقع تحت سيطرة سلطات الحكومة اليمنية، حيث تم عقد حفل رسمي تم اختصانه مكتب التربية والتعليم بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن بتاريخ اليوم الإثنين 15 أغسطس 2022، وعلى حسب الموعد الذي تم الإعلان عنه أمس بالفعل.

وجاء في بيان وزارة التربية والتعليم ما يلي:

أثنى وزيرة التربية والتعليم طارق سالم الكبري على مجهودات القائمين على العملية التعليمية رغم الظروف الصعبة

أكد الوزير على التمسك العلم مهما كانت الظروف

دعا الوزير الطلاب للاهتمام ببناء الدولة اليمنية والنهوض بها، وحثهم على بذلك الجهد والعطاء وان الدولة تنتظر ما سيفدمونه من خدمات لبناء مستقبل أفضل.

عدد الطلاب من خاضوا اختبارات الثانوية العامة في القسم العلمي والقسم الأدبي على مستوى المحافظات اليمنية المحررة 82728 طالب وطالبة

عدد الطلاب الناجحين في نتيجة الثانوية العامة 75999 طالب وطالبة

نسبة النجاح وصلت إلى 91.9 %.

عدد الطلاب من تقدموا لاختبارات الثانوية العامة في القسم العلمي فقط بلغ 68664 طال وطالبة على مستوى المحافظات

نجح منهم 63631 طالب وطالبة وبنسبة نجاح 92.7 % للقسم العلمي.

عدد الطلاب والطالبات من خاضوا الاختبارات النهائية في القسم الأدبي بلغ 14064 طالي وطالبة.

نجح بالقيم العلمي 12368 طالب وطالبة بنسبة 87.9 %.

أسماء الطلاب الأوائل في الثانوية العامة 2022

نشرت وزارة التربية أسماء الطلاب الأوائل من حققوا أعلى الدرجات في اختبارات الثانوية العامة

رابط نتيجة الثانوية العامة اليمنية 2022

وضعت وزارة التربية رابط الحصول على النتائج وهو:(https://res-ye.net/)، قم بتحديد العام الدراسي، ثم تسجيل رقم الجلوس.