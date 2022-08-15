HERE مؤشرات تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2022 للقبول فى الجامعات والمعاهد المصرية على موقع التنسيق

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عمر شويل - جدة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2022 للقبول فى الجامعات والمعاهد المصرية الآن بدأت عمليات البحث على جوجل بالتزايد عليها حيث قد أشارت المصادر الرسمية على ان يكون مساء يوم الغد هو الموعد الرسمي لانتهاء عمليات تسجيل تنسيق المرحلة الأولي المقرر بعده ان يفتتح مباشرة امكانية التسجيل على تنسيق المرحلة الثانية على نحو نستعرضه وننقله من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز على مدار الساعة
تنسيق الجامعات المرحلة الثانية
يستعد موقع التنسيق رسمياً على بدء انطلاقة تنسيق الجامعات المرحلة الاولى، حيث يستعد موقع التنسيق بشكل رسمي على اغلاق التسجيل على موقع التنسيق مساء الثلاثاء 16 أغسطس ليبدأ بعدها على الفور تنسيق المرحلة الثانية بالنسبة لطلاب شعبة ادبي وعلمي المقرر على ان يستمر هو الآخر لمدة 5 الى 6 ايام، على ان تكون مؤشرات حد أدنى تنسيق المرحلة الثانية متشابهة إلى حد كبير مع تنسيق المرحلة العام الماضي الذي وصل فيه حد ادني قبول شعبة ادبي العام الماضي الى 58% العام الماضي بالإضافة إلى وصول حد أدنى قبول الطلاب فى شعبة علمي الى 63% على ان يؤكد مكتب التنسيق على ان يكون الموقع الرسمي للتنسيق هو الموقع الوحيد الذي سيعمل على استقبال رغبات الطلاب على تنسيق المرحلة الثانية على شكل نستعرض نوافيكم به الان عبر الفقرة التالية من تلك المقال
خطوات تسجيل تنسيق المرحلة الثانية
سيتاح موقع التنسيق الرسمي وذلك لاستقبال رغبات الطلاب على التسجيل على تنسيق الجامعات المرحلة الثانية وذلك بالاسم الرباعي ورقم الجلوس على نحو الخطوات التي جاءت على الشكل التالي:-
- فى الخطوة الاولى:- ابدا على فتح موقع التنسيق الرسمي
- فى الخطوة الثانية:- ابدء على اختيار ايقونة التسجيل على تنسيق المرحلة الثانية
- في الخطوة الثالثة:- قم بالبدء على تسجيل اسمك الرباعي الأيقونة المخصصة لها
- فى الخطوة الرابعة:- ابدء فى ادخال رقم الجلوس الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها
- فى الخطوة الخامسة:- ابدأ فى تحديد الشعبة ان كنت من طلاب شعبة ادبي ام علمي
- فى الخطوة السادسة:- ابدأ فى تحديد المحافظة التابع اليها في الايقونة المخصصة لها
- فى الخطوة الاخيرة قم بتدوين الرغبات والنقر فى النهاية على ايقونة تسجيل
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