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عمر شويل - جدة رقم هاتف جمعية آل مكتوم الإنسانية التي تعتبر من الجمعيات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قامت منذ إطلاقها وإنشائها في 1997 بالإلاف من المساعدات المالية وبناء المنازل المساجد والمستشفيات وكذلك المدارس، وتتميز الجمعية بتقديمها للمساعدة للإماراتيين وغير الإماراتيين ممن لديهم بطاقات إقامة سارية، وتعمل الجمعية تحت الرعاية المباشرة للشيخ محمد بن زايد ال مكتوم والشيخ محمد بن راشد.

المساعدات المقدمة من جمعية آل مكتوم

على مدار تاريخ المؤسسة منذ إطلاقا قامت بتقديم الآلاف من المساعدات داخل دولة الإمارات وخارجها، حيث قامت بالأعمال الخيرية التي كان منها:

بناء المساجد في العديد من البلدان.

كما قامت بتقديم المساعدات المالية لغير القادرين وفك القيد والأسر عن الغارمين والغارمين بالسجون.

قامت كذلك ببناء المنازل المتهدمة في البلاد المتضررة من السيول أو الزلال.

تقوم بشق القنوات وتوصيل المياه الصالحة للشرب إلى منازل غير القادرين.

تشارك الجمعية في المشاريع الخاصة بالوقف الخيري الزراعي لمساعدة غير القادرين.

يتم تقديم المساعدات العلاجية كذلك.

[رقم هاتف جمعية آل مكتوم] الجديد AlMaktoumfd.AE لطلب مساعدة (مالية – سكنية)

وتأتي مؤسسة أو جمعية ال مكتوم الخيرية ضمن العشرات من الجمعيات التي تنتشر في كل إمارة والتي تقوم باستقبال طلبات الإماراتيين وغير الإماراتيين من داخل وخارج الدولة، وذلك وفق العديد من الشروط والضوابط التي تضمن وصول المساعدة فقط إلى المحتاجين الذين يتم التثبت من بياناتهم الشخصية.

عمل الجمعيات الإنسانية بالإمارات

تعمل الجمعيات الإنسانية بالإمارات على قدم وساق لتقديم العمل المطلوب منها والذي تم إنشاءها من شأنه وفق الآلية التالية:

جمعيات تعمل على مدار الأسبوع في تقديم العمل الخيرة واستقبال طلبات المساعدة المتنوعة للإماراتيين وغير الإماراتيتين من جميع دول العالم.

أو جمعيات أخرى لا تقبل الطلبات إلا من داخل الإمارات، للإماراتيين أو الذين يحملوا بطاقات إقامة سارية.

وهنالك جمعيات تفتح باب استقبال طلبات المساعدة في أوقات محددة شهريا لحين استكمال عدد محدد من الطلبات ثم تقوم بإغلاق باب التسجيل، مثل جمعية دار الخير والإحسان.

جمعيات تعمل في أيام محددة من أيام الأسبوع، مثل ديوان ولي العهد وجمعية محمد بن راشد من الاثنين وحتى الخميس.

كيف أحصل على مساعدة والاتصال على رقم هاتف جمعية آل مكتوم