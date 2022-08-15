وزير الدفاع الأمريكي بعد إصابته بكورونا: أخطط للقيام بجدول أعمالى من المنزل



حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 أغسطس 2022 09:28 مساءً - أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الاثنين، ثبوت إصابته بفيروس كورونا المسبب لكوفيد-19، مشيرًا إلى أنه يعاني من أعراض خفيفة.

وقال أوستن - في بيان - : "هذا الصباح، ثبتت إصابتي بفيروس كوفيد-19. أعاني من أعراض خفيفة، وسأخضع للعزل في المنزل لمدة خمسة أيام لاحقة وفقًا لإرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها"، مضيفًا: "سأحتفظ بجميع السلطات وأخطط للحفاظ على القيام بجدول أعمالي المعتاد تقريبًا من المنزل". وأشار أوستن إلى أن آخر مرة التقى فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن كانت في 29 يوليو.

ولفت إلى أنه حصل على جرعتين معززتين من اللقاح المضاد لكوفيد-19، ولذلك فهو يعاني من أعراض أقل حدة من المعتاد.

وحث وزير الدفاع الأمريكي الجميع على الحصول على التطعيم الكامل والجرعتين المعززتين، مؤكدًا أن اللقاحات لا زالت تبطئ انتشار المرض وتقلل من آثاره الصحية.