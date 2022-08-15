المستشار الألمانى: سنستمر بفرض عقوبات على روسيا

جدة - نرمين السيد - وأشار شولتس خلال مؤتمر صحفى فى أوسلو، يوم الاثنين، إلى أن ألمانيا تؤيد العقوبات ضد المواطنين الروس الذين يتحملون المسؤولية عن الأحداث ومن وصفهم بـ"الأوليغارشيين الذين حصلوا على فوائد مالية واقتصادية" من القيادة الروسية. ووصف شولتس فرض العقوبات عليهم بأنه كان "قرارا هاما"، مؤكدا "أننا سنستمر فى القيام بذلك". وأعرب المستشار الألمانى عن معارضته لتعليق إصدار تأشيرات الدخول لجميع الروس.

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