روسيا تدين محاولات عرقلة مهمة الوكالة الدولية فى زابوروجيا

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين- "إننا نشجب بشدة محاولة عرقلة هذه المهمة؛ وبالتعاون الوثيق مع الوكالة وقيادتها، سنبذل قصارى جهدنا لكى يتواجد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى المحطة لكى يتمكنوا من تقديم تقييم صادق للأعمال التخريبية للجانب الأوكرانى".

من جهته، قال مدير مركز (أتوم إنفو) ألكسندر أوفاروف إنه لا يمكن طرد روسيا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب ما طلبت به أوكرانيا.

وأضاف أوفاروف - فى تصريح لوكالة (تاس) الروسية - "ميثاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا ينص على خيار مثل طرد أى دولة.. الانسحاب الطوعى فقط ممكن".

كانت أنباء قد أشارت إلى تخطيط الحكومة الأوكرانية لمطالبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتعليق حقوق روسيا كدولة عضو فيها وتجريدها من حق التصويت فى اجتماعات مجلس إدارة الوكالة.

من جهة أخرى، قال الرئيس التنفيذى لشركة الطيران المتحدة الروسية يورى سليوسار إنه من المقرر أن يتم تحديث مشروع تطوير طائرة الركاب الصينية الروسية طويلة المدى (سى أر 929) وفقا لظروف الاقتصاد الحالية، وذلك فى إشارة إلى المصاعب الاقتصادية التى يواجهها العالم الآن.

وأضاف - فى تصريح - "نعمل على اتصال وثيق مع الجانب الصينى من أجل جميع مشاريعنا المشتركة". من ناحية أخرى، دعت 42 دولة والاتحاد الأوروبى، إلى الانسحاب الفورى للقوات الروسية من محطة زابوروجيا للطاقة فى أوكرانيا، بدعوى وجود خطر نووى.

وقالت الدول - فى بيان مشترك نشر على موقع دائرة العمل الخارجى للاتحاد الأوروبى - "لا يمكن إنكار أن العملية العسكرية الروسية ووجودها المستمر فى المنشآت النووية الأوكرانية يزيدان بشكل كبير من مخاطر وقوع حوادث وكوارث نووية".

وتابعت "أن وجود القوات العسكرية الروسية فى محطة زابوروجيا للطاقة النووية يمنع المشغل والسلطات الأوكرانية من الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالسلامة النووية والإشعاعية وفقا للاتفاقيات الدولية ومعايير أمان الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويمنع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوفاء بولايتها المتعلقة بالضمانات".

وأضاف البيان: "نحث الاتحاد الروسى على الانسحاب الفورى لقواته العسكرية وجميع الأفراد غير المصرح لهم من محطة زابوريزهيا للطاقة النووية، ومحيطها المباشر، وجميع أنحاء أوكرانيا".

وأشار البيان إلى أن سيطرة روسيا على المحطة "غير مقبولة" و"تشكل خطرا كبيرا" على المبادئ الدولية للسلامة النووية، مضيفا أنها تتعارض مع إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقالت الدول إن انسحاب روسيا من زابوروجيا سيمكن مشغل المحطة والوكالة الدولية للطاقة الذرية من استئناف العمل الآمن فى المحطة وتعزيز الضمانات.

كما أدانت البلدان "استخدام روسيا للمعلومات المضللة فى محاولة لتبرير أفعالها غير القانونية فى أوكرانيا".

وكانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية من بين الدول التى وقعت على البيان.