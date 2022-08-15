إخلاء قطار فى ألمانيا إثر إصابة جماعية بمشاكل فى الدورة الدموية

جدة - نرمين السيد - وأشارت قوات الإطفاء عن وقوع "حالات إصابة جماعية"، مشيرة إلى أن العديد من الأشخاص يعانون مشاكل فى الدورة الدموية، علما أن الجو كان حارا للغاية وقت وقوع الحادثة.

ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين أصيبوا بشكل فعلى.

وتم إيقاف حركة القطارات فى قلب برلين بشكل مؤقت بسبب هذه المشكلة ولم يسر هذا الوقف على قطارات الضواحى وحسب، بل كذلك على قطارات المسافات البعيدة.

وأفادت بيانات السكك الحديدية والشرطة الاتحادية بأن بعض الركاب تمكنوا بالفعل من النزول من القطار المعطوب إلى الهواء الطلق بأنفسهم وذلك قبل بدء عملية الإجلاء، وساروا على الخط الحديدى صوب المحطة.

وقالت الشركة والشرطة إن هذا السير غير مسموح به وخطير.

وأوضحت متحدثة باسم شركة السكك الحديدية أنه كانت هناك حاجة إلى إخلاء قطار ضواحى "إس بان" بعد توقفه عن الحركة قبل الوصول إلى المحطة بسبب عطل فنى.