نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر epedu.gov.iq استخراج نتائج السادس الإعدادي 2022 الدور الأول “موقع نتائجنا” عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي
عمر شويل - جدة استخراج نتائج السادس الإعدادي 2022 الدور الأول فقد ظهرت مؤخرا الكثير من عمليات البحث من قبل العديد من الطلاب الصف السادس الإعدادي في جميع أنحاء العراق لكي يتم التعرف على نتيجة امتحانات الدور الأول 2022، والتي قد انتهى منها الطلاب خلال الفترة الأخيرة بناء على الجدول الرسمي المعتمد في جميع المحافظات والتي اعتمدته وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث تعد استخراج نتائج السادس الإعدادي 2022 الدور الأول واحدة من اهم النتائج التي يهتم بها الكثير من الطلاب وكذلك أولياء الأمور، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الإعدادي الدور الأول 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم.
استخراج نتائج السادس الإعدادي 2022 الدور الأول
وقد أدى طلاب الصف السادس الاعدادي في جميع المحافظات في العراق بشكل عام امتحانات الدور الأول والتي تم الانتهاء منها رسميا، وقد بدأت وزارة التربية والتعليم العراقية على الفور اعمال تصحيح الامتحانات التي تتعلق بجميع الطلاب والتي تتم من خلال مراكز ولجان التصحيح المنتشرة في جميع المحافظات، وقد اشارت وزارة التربية والتعليم انه سوف يتم العمل على انهاء كافة أعمال تصحيح الامتحانات ورصد النتائج والدرجات الخاصة بجميع الطلاب تمهيدا لإعلان نتائج السادس الإعدادي 2022 الدور الأول تدريجيا في جميع المحافظات بعد اعتمادها، ليتم تقديم النتائج خلال الأيام القليلة المقبلة بعدما يتم الانتهاء من رصد كافة النتائج، والتي سوف تعلن مباشرة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.
موقع الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2022
نتائج السادس الإعدادي على مستوى كافة المحافظات العراقية ويمكن ان يتم الاستعلام عن نتيجة امتحانات طلاب الصف السادس الاعدادي الدور الاول في العراق الكترونيا، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وذلك ليتم الاطلاع على المعدل والنتائج الخاصة بجميع الطلاب من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.
- في البداية يتم الولوج مباشرة الى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.
- ثم يتم اختيار من بين الخدمات الالكترونية ايقونة الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الاعدادي في العراق.
- يتم ادخال اسم الطالب والرقم الامتحاني بشكل صحيح عبر الموقع.
- ثم يتم اختيار النتيجة الكترونيا لتظهر مباشرة عبر الموقع.
- تظهر نتيجة الطالب على الفور وتتضمن المعدل والدرجات.
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