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عمر شويل - جدة أرقام ديوان الحاكم أبو ظبي الذي يقوم بتقديم المساعدات الإنسانية إلى المتقدمين بطلبات إليه للحصول عليها أو التي يقوم بالتطوع وتقديمها إلى الحالات العاجلة، وتعتبر مساعدات ديوان الحاكم أو ما أطلق عليه من قبل ديوان ولي العهد، قبل أن يتولى الشيخ محمد بن زايد الحكم الرسمي، من أكثر الوجهات التي يتوجه إليها أصحاب الحاجات بما فيه من ألية سهلة في التواصل والتسجيل، كما يقوم بقبول طلبات مساعدات مالية قد تصل إلى 200 ألف درهم حسب الالتزام بشروط الاستحقاق وتقديم الوثائق الثبوتية لشخصية صاحب الطلب ومدى احتياجه الفعلي للمساعدة.

مساعدات ديوان ولي العهد أبو ظبي الإمارات

يعتبر ديوان ولي العهد في أبو ظبي من أكثر الجهات التي تستقبل طلبات المواطنين من أبو ظبي وجميع الإمارات الأخرى، ويتميز باستقبال طلبت المواطنين من الإمارات العربية المتحدة وجميع دول العالم، وقد تم تسجيل الآلاف من الحالات التي استجاب لها ديوان ولي العهد منذ إطلاقه من داخل وخارج الإمارات، ولا يشترط الجنسية في تقديم المساعدة وإنما يعتمد على صحة ودقة البيانات والاحتياج الحقيقي للمساعدة.

[أرقام ديوان الحاكم أبو ظبي] طلب مساعدة مالية Cpc.Gov.AE الاستعلام عن طلب

تواجه الشعوب العديد من الصعوبات المعيشية ومشكلات عديدة في الدخل، بينما يحصل البعض على عدد من المساعدات الاجتماعية من الدول يوجد آخرين ليس لهم أي مصدر للدخل أو يكون لديهم حالات عاجلة تتطلب التدخل وتقديم المساعدات الفورية، مثل أخطار الكوارث الطبيعية أو طلب العلاج العاجل أو العمليات للمصابين أو الذين لديهم مجاعات أو الراغبين في المساعدات الفورية، وتتقوم العديد من المؤسسات الدولية بتقديم المساعدات قدر الإمكان بينما تقوم بعض الجمعيات الخاصة باستقبال طلبات المساعدة دراسة كيفية تقديم الدعم المطلوب والمناسب لهم.

كيف اقدم طلب للديوان

يقوم ديوان ولي العهد باستقبال طلبات الراغبين في المساعدة من فئات:

المواطن الإماراتي الموجود في إمارة أبو ظبي.

وكذلك المواطن الإماراتي الموجود خارج إمارة أبو ظبي، على أن يحصل على شهادة من الجمعيات بالإمارة التي يتبع لها تفيد الاحتياج.

يتم استقبال طلبات المقيمين بالإمارة من غير الإماراتيين ممن يحملوا تأشيرة إقامة سارية.

ما يتم استقبال الطلبات من خارج الإمارات من جميع دول العالم.

يجب أن يشمل الطلب جميع البيانات المطلوبة لصاحب الطلب وعدد التابعين وصور لأفراد الاسرة مرفقة مع الطلب، ولا يتم النظر في الطلبات الناقصة، ما يتم استقبال الوثائق التي تثبت الاحتياج، مثل السجلات الطبية أو الأحكام القضائية النهائية بالطرد من المنزل، في حال الاحتياج لمنزل، أو حكم بالإلزام بسداد دين ولا يمكن لصاحب الطلب سداده.

ما هي أرقام ديوان الحاكم أبو ظبي (ديوان ولي العهد)

العديد من طرق التواصل بديوان ولي العهد تم إتاحتها للتواصل من داخل الدولة أو من خارجها، ويتم من خلالها تقديم الطلب عبر الموقع أو البريد الإلكتروني، كما يتم التواصل عبر أرقام الديوان المتاحة والرسمية، في أوقات العمل الرسمية، من الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا، أو أرقام واتساب:

التراسل عبر موقع ديوان ولي العهد الإلكتروني والتعرف على جميع طرق التواصل وأرقام تواصل ديوان بن زايد.

الإلكتروني والتعرف على جميع طرق التواصل وأرقام تواصل ديوان بن زايد. كما يتم الاتصال والتواصل عبر ارقام اتصال ديوان ولي العهد

ويتيح الديوان كيفية الحصول على رقم الملف بالخطوات كما يتيح قابلية الاستعلام عن طلب، والذي يتم الاستجابة إليه في حد أقصى شهرين من تاريخ التقديم، ويجب التأكيد على ضرورة أن يتم استكمال بيانات المتقدمين وإرفاق المرفقات واستكمال كافة الطلبات لضمان الرد عليه، حيث لا يتم الرد على الطلبات المنقوصة.

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