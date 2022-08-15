نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الثانوية العامة اليمين2022 وموعد وخطوات الاستعلام عن النتيجة في اليمن في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الثانوية العامة اليمين2022 تزداد عليها مؤشرات البحث خلال الفترة الحالية علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن من قبل جميع الطلبة والطالبات وعدد كبير من أولياء الأمور للاطمئنان علي درجاتهم ودرجات ذويهم والتعرف علي درجاتهم في جميع المواد الدراسية، وقد تم الإشارة إلي أنه بإمكان الطلاب وأولياء الأمور الدخول علي الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم اليمنية في الأيام المقبلة فور إعلان النتيجة، دون الحاجة الذهاب إلي المدارس للاستعلام عن النتيجة، ومن المعروف أنه قد تم الانتهاء الامتحانات بشكل رسمي في الشهر الماضي شهر يوليو، ومنذ ذلك الوقت ينتظر الطلاب ظهور هذه النتائج بشكل إلكتروني حيث من المقرر الإعلان عن نتائج المدرسة الثانوية العامة اليمن 2022 قريبا في الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد أن يتم الانتهاء من تصحيح ومراجعة أوراق إجابة المدرسة الثانوية العامة للطلاب والطالبات والانتهاء من رصد الدرجات بدقة.

نتائج الثانوية العامة اليمين2022

من خلال المقال يمكنك التعرف علي نتائج التوجيهي الأردن 2022، وقد أشار وزير التربية والتعليم اليمني إلي أنه فور الانتهاء من رصد الدرجات سوف يتم عقد مؤتمر بمشاركة عدد من المسؤولين لإعلان نتيجة العشر الأوائل في مرحلة الثانوية العامة، كما سوف يتم من خلال المؤتمر من الإعلان عن نسبة النجاح في نتائج المدرسة الثانوية اليمنية بعن القسمي العلمي والأدبي، أما عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في اليمن فهي كالتالي:

الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.

الضغط علي ايقونة نتائج الثانوية العامة اليمين.

علي الطالب تحديد العام الدراسي 2021/2022.

يمكن للطالب الآن كتابة رقم الجلوس الخاص به.

كتابة القسم الخاص بالطالي ” القسم العلمي – القسم الأدبي”.

الضغط علي ايقونة لست ربوتاً.

انقر على “بحث” وانتظر ظهور النتائج أمامك.

سوف تظهر أمامك جميع التفاصيل الخاصة بدرجات كل مادة.

نتائج الثانوية العامة اليمين2022 وموعدها

من المتوقع الإعلان عن النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة، حيث تزداد المؤشرات علي أنه سوف يتم الإعلان عن النتيجة اليوم الاثنين الموافق الخامس عشر من أغسطس 2022 ميلادية، بعد أن يتم اعتمادها من وزير التعليم اليمين الأستاذ يحي بدر الدين ، علي أن يتم تحميل النتائج علي الموقع بشكل فوري عبر موقع الوزارة بعد الاعتماد.