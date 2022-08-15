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عمر شويل - جدة بريد الشيخ محمد بن راشد الخاص والذي يتم التراسل عليه لتقديم الطلب واستكمال كافة البيانات والتي يكون منها سبب التراسل مع الشيخ، ويتم إتاحة التقديم على البريد الإلكتروني للشيخ طوال الوقت إلا أن رابط الموقع الرسمي لمؤسسة الشيخ محمد بن راشد للأعمال الخيرية في أيام محددة في خلال الأسبوع، ويتم تقديم مساعدات كبيرة للعديد من فئات الشعب حسب الاحتياج، كما يتم تقديم المساعدات لدول في حاجة شديدة أو حالة إغاثية بسبب الكوارث الطبيعية أو شدة الفقر، وقد سجل التاريخ للإمارات المئات من المساعدات الدولية والتي كانت لها البصمة الكبيرة فيها.

ما هي شروط قبول طلب مقدم عبر بريد الشيخ محمد بن راشد أو الموقع الإلكتروني

يكون المقدم للطلب هو رب الاسرة.

يتم قراءة شروط التقديم قبل تسجيل بيانات صاحب الطلب.

يجب تقديم كافة البيانات الخاصة بصاحب الطلب والتي منها سبب التقديم.

يكون بيانات المتقدم سليمة وخاصة به ليتم التواصل معه من خلالها.

يمكن قبول طلبات الإماراتيين أو غير الإماراتيين حسب اتباع شروط التقديم لكل منهم.

[بريد الشيخ محمد بن راشد الخاص] تقديم طلب مساعدة Crm.Mbrch.Gov.AE بالاسم ورقم الهاتف

ويتم الاستقبال اليومي للمساعدات عبر بريد الشيخ الخاص، كما يتم الاتصال على الأرقام المجانية المتاحة للمؤسسة والتي يكون الاتصال عليها في أوقات العمل الرسمية لموظفي المؤسسة، كما يتم التراسل عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة من يوم الاثنين وحتى الخميس، ويتم تخصيص باقي أيام الأسبوع لمراجعة الطلبات.

أرقام الاتصال بالشيخ محمد بن راشد لطلب المساعدات

يتم التواصل مع الشيخ محمد بن راشد من خلال رقم الجوال: 0097126886666.

كما تستطيع بكل سهولة أن تتواصل من خارج الامارات على الرقم: 0097143613000.

للتواصل مع محمد بن راشد رقم المسجات: 800763.

كيف اتوصل مع بريد الشيخ محمد بن راشد الخاص لتقديم طلب