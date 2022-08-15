نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج التوجيهي الأردن2022 وموعد نتائج التوجيهي في المملكة الأردنية الهاشمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج التوجيهي الأردن2022 هو الرابط الذي يزداد عليه البحث في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة الأردنية الهاشمية في الفترة الحالية، وذلك بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم الأردنية بالإعلان عن موعد نتائج الثانوية العامة، وقد أشار المسؤول عن لجنة الامتحانات إلي أنه تم بالفعل البدء في تصحيح الامتحانات بشكل فوري وخلال اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة للشعبتين العلمي والأدبي، ومن المعروف أن امتحانات الثانوية العامة بالأردن قد بدأت يوم الخميس الموافق 30 من يوليو السابق 2022 وتم الانتهاء من أداء الامتحانات الاثنين الموافق 25 من يوليو 2022 ميلادية، ونوه وزير التعليم في تلك الفترة إلي أن موعد إعلان النتيجة يكون بعد الانتهاء من أداء الامتحانات بفترة تصل إلي شهر كامل حتي يتم التأكد من تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات بشكل دقيق، وبناءً عليه فد تم ألأشاره إلي أن موعد النتيجة سوف يكون في الثلث الأخير من شهر أغسطس الجاري حيث من المتوقع صدورها يوم الخميس حسب ما أعلنه مدير مديرية الامتحانات الأردنية.

رابط نتائج التوجيهي الأردن2022

من خلال المقال يمكنك التعرف علي نتائج الثانوية العامة باليمن 2022، كما شار وزير التربية والتعليم الأردني الي انه بعد الانتهاء من رصد الدرجات، سوف يتم عمل مؤتمر بحضور الوزير وعدد من القيادات التعليمية للإعلان عن أسماء أوائل الطلبة والطالبات وتهنئتهم بالنجاح الباهر، كما سيتم معرفة نسبة النجاح في كل محافظة ومعرفة نسبة الراسبين لهذا العام، ومن الإحصائيات التي تم رصدها في المملكة الأردنية الهاشمية انه تم عدد طلاب مرحلة الثانوية العامة” التوجيهي” تصل إلي 80 ألف طالب وطالبة هذا العام في مختلف مدن ومحافظات الأردن، يصل عدد طلاب الشعبة العلمية إلي ما يقرب من 36.449 طالب وطالبة، بينما يصل عدد طلاب الشعبة الأدبية الي ما يقرب من 44.434 طالب وطالبة.

رابط نتائج التوجيهي الأردن2022

أما عن خطوات الدخول علي رابط نتائج المرحلة الثانوية في المملكة الأردنية الهاشمية فهي كالتالي:

الدخول عبر الموقع الإلكتروني من خلال moe.gov.jo .

. كما يمكنكم الدخول من خلال الرابط المباشر وذلك على رابط tawjihi.jo .

. علي الطلاب كتابة رقم الجلوس الخاص به.

الضغط على عرض النتيجة.

كما يمكن لأبناءنا الطلبة والطالبات الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردنية واتباع الخطوات التالية: