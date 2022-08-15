نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وخطوات استخراج نتائج التوجيهي 2022 بالأردن نتائج الثانوية العامة www.tawjihi.jo موقع وزارة التربية والتعليم المملكة الاردنية الهاشمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط وخطوات استخراج نتائج التوجيهي 2022 بالأردن حالة من الترقب والانتظار تسيطر بشكل كبير على طلاب التوجيهي التكميلي في الأردن 2022، وذلك بشأن التعرف على نتائج امتحانات الدور الأول التي أداها آلاف الطلاب في مختلف المدارس المنتشرة في جميع المحافظات بشكل عام، لكي يتم الاطمئنان على نسب ومعدلات النجاح التي حصل عليها الطلاب، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية بشكل رسمي خلال الساعات الماضية عن بيان رسمي يتضمن كافة التفاصيل الخاصة بتطورات اعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة، وسوف نرصد الآن رابط مباشر وخطوات استخراج نتائج التوجيهي 2022 في الأردن برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية.

نتائج التوجيهي في الأردن

وقد كشفت بعض المصادر الرسمية بوزارة التربية والتعليم الأردنية أن الأيام الأخيرة قد شهدت الانتهاء رسميا من كل ما يتعلق بأعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بطلاب التوجيهي في الأردن 2022، وقد اشارت الى أن نتائج الطلاب تمر في هذا التوقيت بالمرحلة الأخيرة، والتي تتمثل في رصد كافة النتائج والدرجات لكي يتم اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم في مؤتمر رسمي كما هو معتاد في كل عام، وقد نوهت المصادر كذلك أن نتائج التوجيهي من المقرر ان تعلن رسميا وتطرح عبر الموقع قبل يوم 20 من شهر أغسطس الجاري، وتحديد يوم الخميس القادم الموافق 18/8/2022 حيث تعمل كافة اللجان والمراكز المعتمدة والتابعة للوزارة على انهاء اعمال رصد نتائج الطلاب بناء على الضوابط والإجراءات والشروط المعتمدة رسميا من قبل الوزارة.

رابط وخطوات استخراج نتيجة التوجيهي 2022 في الأردن

وقد تم تفعيل رابط استخراج نتيجة التوجيهي 2022 في الأردن والذي يتم الحصول عليه من خلال اتباع الرابط التالي.