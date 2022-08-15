نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج اختبار القدرة المعرفية الورقي موقع قياس ومواعيد التسجيل الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن موقع قياس عن موعد إعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية لمن تقدم على الاختبار الورقي الذي عقد وفق المواعيد التي جدولتها هيئة تقويم التعليم بالتعاون مع المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، كما قام المركز بتحديد موعد فتح التسجيل في الاختبار الورقي القادم، حتى يتمكن الطلاب والجامعيين راغبي التسجيل في الاستعداد وتعبئة البيانات المطلوبة ليتمكن من حجز مقعد في الاختبار وسداد الرسوم مع الإعلان عن بدء تلك الخدمة الضرورية لما لها من فوائد كبيرة في التقديم على الوظائف واستكمال الدراسات العليا.

موعد نتائج القدرة المعرفية الورقي

قرر مركز قياس الإعلان عن نتائج القدرة المعرفية الورقي الفترة الثالثة يوم الثلاثاء 16 أغسطس 2022، من خلال بوابة قياس للخدمات الإلكترونية والتي منها يتم التسجيل وفتح حسبا للمشترك، حيث يتم الدخول برقم السجل المدني على حساب الطالب والاستعلام عن المعدل الذي حصل علية بالطريقة التي سنوضح الخطوات الخاصة بها، حتى يتمكن من التقديم على الوظيفة أو برنامج الدراسات العليا الذي يتطلب من بين شروطه اجتياز اختبار القدرة المعرفية.

موعد نتائج اختبار القدرة المعرفية الرقمي

سوف تعلن هيئة تقويم التعليم أو المركز الوطني قياس عن نتائج اختبار القدرة المعرفية الرقمي أو المحوسب في غضون مدة قدرها 14 يوم عمل من تاريخ عقد الاختبارات في فروع مركز قياس المحوسبة، وذلك للاختبار الذي سيتم عقده في شهر سبتمبر 2022 القادم، ويتم الاستعلام عن المعدلات التي تم تحقيقها، بنفش طريقة الاستعلام عن نتيجة القدرة المعرفية الروقي.

ما هو اختبار القدرة المعرفية

يعتبر اختبار القدرة المعرفية من الاختبارات الهامة للخريجين والخريجات، كما له أهمية كبيرة في راغبي الالتحاق بالبرامج الدراسية للدراسات العليا لبعض الجامعات، وتشرف هيئة تقومي التعليم والتدريب على تقديم الاختبار بنسختيه الورقية والرقمية من خلال مراكز المركز الوطني للقياس والتقويم، ونحن ننتظر الإعلان عن نتيجة الاختبار الورقي الذي جرى مؤخراً.

طريقة استعلام نتائج القدرة المعرفية 1444

يتم تسجيل الدخول على موقع قياس الإلكتروني

سجل رقم السجل المدني أو اسم المستخدم وكلمة المرور

الدخول على حساب الطالب

نتائج الاختبارات

نتيجة اختبار القدرة المعرفية الورقي.

يظهر المعدل.

مواعيد التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 1444

أعلن قياس أن التسجيل في اختبار القدرة المعرفية متاح الأن للمتقدمين على الوظائف، كما أن صلاحية الاختبار هي 5 سنوات من تاريخ ظهور النتيجة.