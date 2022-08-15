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عمر شويل - جدة “تحديث”.. تردد الرابعة الرياضية 2022 على نايل سات.. قناة Al-Rabiaa lraq لمشاهدة أشهر البطولات العربية والعالمية تزداد عمليات البحث بشكل ملحوظ للتعرف على تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية، والتي تعتبر واحدة من أشهر وأفضل القنوات الرياضية الموجودة في العالم العربي.

تردد الرابعة الرياضية 2022 على نايل سات

والتي تحقق نجاح كبير نظرا لتقديم الكثير من المباريات الهامة في أشهر البطولات العربية والعالمية التي يتابعها ملايين عشاق ومحبي كرة القدم بشكل عام، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تردد الرابعة الرياضية العراقية الجديد بعد التحديث على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة اقوى مباريات كرة القدم.

تردد الرابعة الرياضية العراقية 2022

تعتبر قناة الرابعة الرياضية العراقية من القنوات الرياضية التي تتواجد على رأس قائمة القنوات المميزة الشهيرة التي تمتلك شهرة واسعة على نطاق واسع في جميع الدول سواء في العراق او الدول العربية المختلفة، وذلك لما تقدمه من محتوى مميز بدون توقف على مدار اليوم، من عرض كل ما يتعلق بكرة القدم في العالم، حيث تخصص البث الفضائي الخاص بها لعرض مباريات كرة القدم في اشهر البطولات على المستوى المحلي وكذلك على المستوى الدولي، بالإضافة الى عرض برامج رياضية مميزة ومتنوعة تتضمن كافة اخبار كرة القدم بدون توقف.

تحديث تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية

وقد شهدت قناة الرابعة الرياضية العراقية تحديث جديد في التردد الخاص بها خلال الأيام الأخيرة، وقد نوهت إدارة القناة على استقبال التردد الجديد منعا لانقطاع البث الخاص بها، وذلك للاستمتاع بمتابعة كافة المباريات والمناسبات الرياضية التي تخص كافة عشاق ومحبي الساحرة المستديرة في الوطن العربي وليس في العراق فقط.

القمر الصناعي النايل سات. التردد الإستقطاب معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز دقة الجودة

استقبال تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية 2022

تابع الآن افضل المناسبات والاحداث الرياضية على مدار اليوم من خلال شاشة قناة الرابعة الرياضية العراقية، من خلال اختيار التردد التالي الجديد بعد التحديث.

التردد الجديد هو 11334 على القمر نايل سات، من خلال اختيار الاستقطاب: أفقي، وذلك من خلال اختيار معدّل الترميز: 27500، من خلال تحديد معدّل تصحيح الخطأ: 5/6

كما جاء تردد قناة الرابعة العراقية على عرب سات هو 11747، من خلال اختيار الاستقطاب: أفقي، من خلال اختيار معامل تصحيح الخطأ: 5/6، وكذلك يتم اختيار معدل الترميز للقناة : 27500