نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية استخراج الرخصة المهنية للمعلمين 1444 عبر هيئة تقويم التعليم والتدريب في المقال التالي

عمر شويل - جدة رخصة توظيف مهني للمعلمين 1444،الرخصة المهنية هي وثيقة صادرة عن هيئة التقييم والتعليم في المملكة العربية السعودية تسمح لحاملها بممارسة مهنتهم في المدارس الخاصة والعامة والأهلية، وأراد العديد من خريجي الجامعات الذين يعيشون في الخارج معرفة متطلبات التقدم للحصول على الرخصة المهنية المطلوبة لوظائف التدريس في المملكة العربية السعودية، وإجراءات القيام بذلك ومتطلبات إجراء الاختبارات التي وضعتها هيئة التعليم والتدريب في الدولة، ويكفي الحصول على الرخصة المهنية لشاغليها من قبل هيئة التقويم والتكوين والتعليم إذا كنت ترغب في ممارسة التدريس على أراضي المملكة العربية السعودية.

شروط إصدار الرخصة المهنية 1444

يجب استيفاء مجموعة من المتطلبات حتى يتم منح الترخيص المهني وهذه المتطلبات هي كما يلي:

يجب أن يكون المرشح حاصلاً على الأقل على البكالوريا في التخصص المطلوب.

ضرورة دفع رسوم الترخيص المهني.

اجتياز الاختبارات بمستوى النجاح المطلوب.

يجب تقديم الطلب إلكترونيا.

استكمال جميع الامتحانات العامة والتخصصية.

لكل مستوى سواء كان عامًا أو متخصصًا يجب أن يكون لدى المرشح سنوات الخبرة المحددة.

يمكن لمن اجتاز أحد الاختبارين أو أحدهما تقديم طلب للحصول على الترخي ولكن الحد الأقصى للإطار الزمني حتى نهاية عام 2023.

في حالة استكمال المتطلبات يجوز لحاملي الترخيص السابقين طلب رفع الترخيص إلى مستوى واحد يتم منحهم سنة إضافية للتأكد من أن الترخيص ساري المفعول.

خلال العام الماضي قبل انتهاء صلاحية الترخيص يتمتع المعلمون بخيار طلب تجديد ترخيصهم المهني.

طريقة التقديم والتسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين1444

يمكن التسجيل لاختبارالرخصة المهنية للمعلمين 1444 إلكترونيًا فقط ومن خلال الموقع الرسمي لهيئة التقييم التربوي، وقد حددت هذه السلطة أيضًا مواعيد امتحان الترخيص المهني للمعلمين 2022، أولئك الذين لديهم هذا الأمر للوثيقة بممارسة التدريس في مجموعة متنوعة من المدارس الحكومية في جميع أنحاء السعودية يقوم الفرد الذي يدخل رابط تسجيل الرخصة المهنية على الموقع الحكومي في المملكة العربية السعودية بما يلي:

استخدام أي هاتف محمول للوصول إلى موقع الهيئة العامة للقياس والتدريب والتعليم ثم انقر فوق منصة الوصول الوطنية ثم اربطها ببياناتك. الحصول على الاتصال وتأكيده واختيار واجهة المستخدم الخطوة التالية هي تحديد زر التسجيل بجوار الاختبار الذي ترغب في إجرائه وإرسال معلوماتك. انقر فوق الزر التالي ثم حدد التخصص والتاريخ وتاريخ الامتحان والموقع. لإتمام المعاملة أنت توافق على الشروط والأحكام وتدفع الرسوم.

موعد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

يُفتح باب التسجيل في امتحانات الترخيص المهني للمهن التدريسية:

امتحانات الترخيص المهني العامة

سيتم فتح باب التسجيل في 19 أغسطس 2022 للرجال و 5 سبتمبر 2022 للنساء، من المتوقع أن تنتهي التسجيلات في 8 أكتوبر 2022.

فترة الامتحان: 11 نوفمبر إلى 15 نوفمبر 2022.

خطوات منح المعلمين رخصة مهنية

باتباع الخطوات المذكورة أدناه يتم منح الترخيص المهني للمعلم: