نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي 50 الف ريال بتسهيلات عديدة لجميع المواطنين المديونين بأطول فترة سداد في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل تحتاج إلى تمويل ولكن ليس لديك كفيل أو تحويل راتب؟ لا مشكلة! مع إمكان يمكنك الحصول على تمويل بقيمة 50،000 ريال بدون أي من هذين الأمرين، يمكنك أيضًا اختيار سداد القرض على أقساط، مما يجعله أكثر قابلية للإدارة، لذلك إذا كنت بحاجة إلى بعض النقود الإضافية، فتأكد من اطلاعك على إمكان.

التمويل الشخصي الميسر من شركة إمكان

تستطيع بدون تحويل الراتب الشهرى أن تحصل على جميع الخصائص المتاحة من خلال شركة إمكان للتمويل بالاتفاق مع مصرف الراجحي السعودي حيث يصل التمويل الشخصي عبر إمكان للتمويل إلى 50 الف ريال.

التمويل الشخصي لدى شركة إمكان بانه يتفق بشل كبير مع أحكام الشريعة الإسلامية.

لا يحتاج التمويل الشخصي لدى شركة إمكان إلي تحويل الراتب الشهري للعميل.

التمويل الشخصي لدى شركة إمكان فورى بدون موافقة الكفيل الغارم حتى مبلغ 50.000 ريال سعودي.

يتميز التمويل الميسر بفترة سداد بالتقسيط تصل إلي سنتين على الأكثر بموافقة من شركة إمكان للتمويل خلال المملكة العربية السعودية.

التمويل الشخصي هو الأفضل بدون اشتراط جهة العمل بالسعودية حيث متاح لجميع السعوديين الذين يعملون بالقطاعات المختلفة.

كيفية التقديم على التمويل الميسر عبر شركة إمكان للتمويل

يتم الموافقة على طلب التقديم الإلكتروني من خلال تحميل تطبيق الهاتف التابع إلى شركة إمكان للتمويل

لابد من تحميل تطبيق الهاتف التابع لشركة إمكان التقديم على التمويل الميسر المطلوب بالضغط عليه

يجب كتابة كافة البيانات والمعلومات المطلوبة بطريقة صحيحة وعند الانتهاء من التعبئة لجميع البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة والمستندات اللازمة للتمويل يتم إرسال طلب التمويل داخل أراضي السعودية

شروط الحصول على التمويل الميسر عبر إمكان

الشروط الواجب توافرها في المتقدم كالتالي:

إذا كان المتقدم سعودي الجنسية ويعمل بالقطاع الخاص فلابد من توفير فترة عمل مناسبة لا تقل عن 6 اشهر وإحضار ما يثبت ذلك إلى شركة إمكان للتمويل.

لابد من توفير الحد الأدنى للراتب أو الدخل الشهري للمتقدم والذي يساوى 4 آلاف ريال سعودي بموافقة من شركة إمكان.

يجب توفير العمر المناسب للمتقدم للحصول على التمويل الشخصي من شركة إمكان للتمويل والذي يبدأ من 25 سنة كحد أدنى ويصل إلى 60 سنة فقط لا غير.

التقديم الإلكتروني لدى شركة إمكان للتمويل

على العميل الذي ينطبق عليه شروط شركة إمكان للتمويل أن يقوم بتوفير ما يثبت دخله الشهري وفترة عمله إذا كان يعمل بالقطاع الخاص لسرعة حصوله على التمويل الشخصي لدى إمكان للتمويل، ومن ثم التقديم عبر الموقع الإلكتروني لشركة إمكان وتقديم كافة البيانات المطلوبة.