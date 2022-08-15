نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إستمارة ٢ أو ٦ أو ٧ جند” الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات الحكومية.. مؤشرات تنسيق الكليات 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستعد طلاب الثانوية العامة ٢٠٢٢ لإنطلاق تنسيق الجامعات الحكومية، ويبدأ التنسيق عقب ظهور النتيجة رسمياً، حيث يتم تسليم كافة الطلاب أوراق الترشيح، بعد ذلك يتم التقديم للكليات، وقامت إدارات الجامعات الحكومية في مصر على كافة أنحاء الجمهورية بتوجيه لإدارات التعليم من أجل الإعلان عن أوراق التقديم المطلوبة لكل جامعة للعام الدراسي الجديد.

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تنسيق الجامعات الحكومية ٢٠٢٢

عقب الإنتهاء من أعمال التصحيح ومراجعة الدرجات ورصدها تم إعتماد نتيجة الشهادة الثانوية ٢٠٢٢، قام وزير التربية والتعليم في مصر الدكتور طارق شوقى بالتواصل هاتفياً بأوائل الثانوية ٢٠٢٢ العامة، من أجل تهنئة الطلاب بنجاحهم وحصولهم على الدرجات النهائية وذلك لكي يحثهم على مداومة النجاح في جميع المراحل التعليمية في حياتهم.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات الحكومية بمصر

إليكم الأوراق المطلوبة للإلتحاق بالجامعات الحكومية ٢٠٢٢ وهي مايلي:

● صورة الأصل من شهادة الثانوية وخمس صور من الشهادة.

● صورة الأصل من بطاقة الترشيح على أن تكون مطبوعة من الموقع الرسمي الخاص بالتنسيق وأيضاً خمس صور من بطاقة الترشيح.

● شهادة ميلاد الطالب وأن تكون مميكنة وسارية وخمس صور من الشهادة.

● إستمارة الكشف الطبي وأن تكون مختومة من قبل الإدارة الطبية الخاص بالجامعة وثلاث صور من الإستمارة.

● ثلاث صور من البطاقة الشخصية الخاصة بالطالب.

● عدد ٨ صور شخصية أن تكون ٤×٦.

● بالنسبة للذكور يجب إحضار إستمارة ٢ أو ٦ أو ٧ جند.

● عند الرغبة في الإلتحاق بقسم معين يجب إحضار الإستمارة الشخصية في المقابلة، وتكون من الكلية.

● إحضار إستمارة خاصة بالبيانات الطلاب الجدد للتعارف وتكون من الكلية.

● صورة من إيصال الكشف الطبي.

● يتم دفع المصروفات الدراسية الخاصة بكل كلية وذلك قبل تسليم الملف.

● عقب قبول أوراق الطالب المطلوبة يكون الطالب مقيد بالكلية ويجب إتباع اللوائح الدراسية.

تبدأ الكليات الحكومية بتسجيل الطلاب الذين تم قبولهم بعد ظهور نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق على أن تستمر عند إنطلاق للعام الدراسي بشكل رسمي.

قبول الطالب بالكلية لا يقتصر فقط على مكاتب التنسيق، ولكن يجب إستيفاء جميع شروط الكلية، وأن يجتاز الطالب إختبارات القدرات وأيضاً إختبارات الكشف الطبي من أجل التأكد أن الطالب خالي من أى مرض قد يعوق دراسته.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية لشعبة علمي

• نظرا لأن معظم درجات الثانوية العامة والنسب المئوية لأهل المعرفة تتشابه مع علوم العام الماضي، فمن المتوقع أن تكون نفس النسب ودرجات التنسيق لهذا العام 2022.

• حيث تقدر درجات كليات الطب حسب تنسيق المرحلة الثانية من العام الماضي، من مجموع 370 درجة، وتصل إلى 382 درجة.

• أما بالنسبة لمؤشرات كليات الصيدلة، فمن المتوقع أن يكون للمرحلة الثانية ما مجموعه 363 إلى ما مجموعه 367 درجة.

• وكلية الطب البيطري، فمن المرجح أن يكون تنسيق مرحلتها الثانية لعام 2022 من مجموع 356 إلى ما مجموعه 359 درجة.