نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوشال لا محدود.. طريقة الاشتراك في باقة 180 مسبقة الدفع من موبايلي السعودية والسعر شامل الضريبة في المقال التالي
عمر شويل - جدة تُوفر شركة mobily لجميع عملائها فرصة الاشتراك في باقة 180 مسبقة الدفع من موبايلي السعودية 2022م بسعر 207 ريالات سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة، وهي تُتيح للمستخدم الدخول إلى مواقع السوشال ميديا في أي وقت بشكل غير محدود، إضافة إلى مكالمات لا محدودة للشبكات المحلية، و40 جيجا، وتتميز هذه الباقة بأنه في حالة التجديد التلقائي، يتم ترحيل البيانات غير المستخدمة إلى فترة الصلاحية التالية، كما أنه يمكن إلغاء التجديد التلقائي مع استمرارية استخدام مميزات الباقة حتى انتهاء صلاحيتها، والباقة متاحة لشريحة موبايلي ولعملاء الباقات مسبقة الدفع.
طريقة الاشتراك في باقة 180 مسبقة الدفع من موبايلي السعودية
وبخطوات بسيطة يمكن لأي مواطن أو وافد إلى المملكة العربية السعودية، الاشتراك في باقة 180 مسبقة الدفع من موبايلي السعودية 2022م، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات:
- الانتقال إلى رابط الباقة عبر الموقع الإلكتروني لشركة موبايلي للاتصالات في السعودية.
- اختيار نوع الخط، ثم اختيار الباقة التي نريد الاشتراك فيها، ونحدد عدد الباقات، وننقر الشراء الآن.
- كتابة اسم العميل، والبريد الإلكتروني، ورقم الجوال، وننقر على مكان التوصيل، ثم اختيار المكان.
- الموافقة على الشروط، ثم النقر على تأكيد الطلب.
- كما يمكن الاشتراك في الباقة من خلال إرسال رقم 180 إلى الرقم 1100.
شروط الاشتراك في باقة 180 من موبايلي مسبقة الدفع
وتخضع عملية الاشتراك في باقة 180 مسبقة الدفع من شركة mobily للاتصالات في السعودية إلى عددٍ من الشروط نجملها في النقاط التالية:
- لا يُمكن لعملاء الباقات المفوترة وباقة فله 100 وفله 35 الاستفادة من هذه الباقات.
- في حال استهلاك مميزات الباقة يجري احتساب التعرفة الخاصة بالباقة الأساسية.
- يجري احتساب الضريبة عند الشحن, ولا يجري احتسابها على قيمة الباقات.
- لا يستطيع العميل مشاركة بيانات تطبيقات التواصل الاجتماعي.
- في حال عدم توفر الرصيد المطلوب عند وقت التجديد التلقائي، يخسر العميل كل رصيد البيانات التي قام بتجميعها في الفترة الماضية، والبيانات المُرحّلة تنتقل مع العميل في حال استمرارية الاشتراك في الباقة والتجديد التلقائي لها.
- الباقة عبارة عن خدمات مضافة ويشترط أن يكون للعميل باقة أساسية للاشتراك فيها.
- في حالة وجود استفسارات، يتم التواصل عن طريق الرقم الموحد 1100 من خلال شبكة موبايلي.
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