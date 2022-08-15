نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوشال لا محدود.. طريقة الاشتراك في باقة 180 مسبقة الدفع من موبايلي السعودية والسعر شامل الضريبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تُوفر شركة mobily لجميع عملائها فرصة الاشتراك في باقة 180 مسبقة الدفع من موبايلي السعودية 2022م بسعر 207 ريالات سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة، وهي تُتيح للمستخدم الدخول إلى مواقع السوشال ميديا في أي وقت بشكل غير محدود، إضافة إلى مكالمات لا محدودة للشبكات المحلية، و40 جيجا، وتتميز هذه الباقة بأنه في حالة التجديد التلقائي، يتم ترحيل البيانات غير المستخدمة إلى فترة الصلاحية التالية، كما أنه يمكن إلغاء التجديد التلقائي مع استمرارية استخدام مميزات الباقة حتى انتهاء صلاحيتها، والباقة متاحة لشريحة موبايلي ولعملاء الباقات مسبقة الدفع.

طريقة الاشتراك في باقة 180 مسبقة الدفع من موبايلي السعودية

وبخطوات بسيطة يمكن لأي مواطن أو وافد إلى المملكة العربية السعودية، الاشتراك في باقة 180 مسبقة الدفع من موبايلي السعودية 2022م، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات:

الانتقال إلى رابط الباقة عبر الموقع الإلكتروني لشركة موبايلي للاتصالات في السعودية.

للاتصالات في السعودية. اختيار نوع الخط، ثم اختيار الباقة التي نريد الاشتراك فيها، ونحدد عدد الباقات، وننقر الشراء الآن.

كتابة اسم العميل، والبريد الإلكتروني، ورقم الجوال، وننقر على مكان التوصيل، ثم اختيار المكان.

الموافقة على الشروط، ثم النقر على تأكيد الطلب.

كما يمكن الاشتراك في الباقة من خلال إرسال رقم 180 إلى الرقم 1100.

شروط الاشتراك في باقة 180 من موبايلي مسبقة الدفع

وتخضع عملية الاشتراك في باقة 180 مسبقة الدفع من شركة mobily للاتصالات في السعودية إلى عددٍ من الشروط نجملها في النقاط التالية: