ظهرت نتائج القبول جامعة الملك فيصل الدفعة الأولى 1444 مرحلتي البكالوريوس والدبلوم

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عمر شويل - جدة نتائج القبول جامعة الملك فيصل الدفعة الأولى من المقبولين والمقبولات لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم انتظام، للعام الدراسي الجديد 1444 ووفق ما صرح به الدكتور أحمد العبد العالي عميد القبول والتسجيل بالجامعة أنه تمت المفاضلة بين المتقدمين والمتقدمات الذين حققوا نسبة 24.26% كرغبة أولى، ومن حققوا نسبة 24.11% كرغبة ثانية، وقد تمت المفاضلة بشكل إلكتروني ووفق أعداد المقاعد الشاغرة المحددة من مجلس الجامعة لكل كلية، كما تمت المفاضلة بناء على النسبة الموزونة والرغبات التسلسلية للمتقدمين، حيث تم منح الأفضل من الأعلى كرغبة أولى، وحتى الأدنى كرغبة أخيرة.

كيفية تأكيد نتائج القبول جامعة الملك فيصل إلكترونيًا بالخطوات 2022

إضافة لما سبق ذكره فقد أكد الدكتور أحمد العبد العالي عميد القبول والتسجيل بجامعة الملك فيصل على ضرورة تأكيد القبول إلكترونيًا لاستكمال الإجراءات لمن تم قبولهم بالجامعة من خلال الخطوات التالية:

أولًا الولوج إلى رابط جامعة الملك فيصل. كذلك النقر على بوابة القبول والتسجيل 1443-1444. يلي ذلك النقر على أيقونة بوابة القبول لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس. أيضًا قم بالنقر على أيقونة موافقة الشروط والأحكام، ومن ثم سيتم الانتقال إلى بوابة القبول للطلبة السعوديين والغير سعوديين من أم سعودية. في الخطوة التالية قم بالنقر على خانة نتائج القبول، وقم بكتابة الهوية الوطنية وكلمة المرور. قم بالنقر على خانة تسجيل الدخول وكتابة رقم طلب التقديم الخاص بك. في النهاية ستظهر أمامك نتيجة القبول الدفعة الأولى قم بالنقر على حساب طلب القبول بالموافقة لتأكيد القبول الإلكتروني.

آخر موعد لتأكيد القبول إلكترونيًا مرحلتي البكالوريوس والدبلوم جامعة الملك فيصل kfu.edu.sa

كذلك فالجدير بالعلم أن طلب التأكيد سيكون مفتوح لجميع الطلاب والطالبات بدءًا من يوم الأربعاء القادم الموافق 19 محرم 1444هـ الموافق 17 أغسطس 2022م، وفي حال عدم التأكيد على القبول الإلكتروني سيتم إلغاء طلب الالتحاق بجامعة الملك فيصل بشكل نهائي، كذلك أشار عميد القبول والتسجيل بالجامعة أن تأكيد قبول الطلاب على رغبة غير مفضلة لديهم يعني إمكانية ترقية طلباتهم إلى رغبة أخرى في الدفعة اللاحقة، في حال توفرت مقاعد شاغرة لهم، حتى لا يتم استبعادهم نهائيًا من القبول بالجامعة.

آلية القبول بالكليات الصحية والطب البيطري جامعة الملك فيصل 2022-2023

في الختام أكدت عمادة التسجيل والقبول بجامعة الملك فيصل بالسعودية أنه على المقبولين بالكليات الصحية والطب البيطري الذين تم ترشيحهم للقبول مبدئيًا التوجه للمقابلة الشخصية والكشف الطبي، وفق الموعد المحدد لهم وفي حال التخلف عن الحضور لإكمال الإجراءات المطلوبة ستقوم الجامعة بشكل إلكتروني لتحويلهم لكليات أخرى غير صحية دون الرجوع للطالب، مع العلم أن بداية المقابلات الشخصية سيكون يوم السبت الموافق 22 محرم 1444هـ الموافق 20 أغسطس 2022، كذلك فسيتم إجراءات تسليم الأوراق والمستندات الأصلية إلى مكاتب البريد السعودي سبل .