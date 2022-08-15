حرب بوتين وليس شعبه.. المستشار الألمانى يرفض حرمان الروس من شينجن

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، برر المستشار الألمانى شولتس ذلك الموقف بأنها "حرب بوتن وليس شعبه". وكانت روسيا بدأت عملياتها العسكرية فى أوكرانيا فى الساعات الأولى من يوم 24 فبراير من 3 اتجاهات رئيسية: الشمال والجنوب والشرق. وتعرضت الأهداف فى جميع أنحاء البلاد للهجوم من البر والبحر والجو، غير أن تقارير إعلامية غربية تفيد بأن الجيش الأوكرانى نجح في إبطاء تقدم القوات الروسية، خصوصا في الشمال، بينما قالت وزارة الدفاع البريطانية إن القوات الأوكرانية حققت "نجاحا كبيرا" ضد القوات الجوية الروسية ومن المحتمل أنها منعتها من السيطرة على المجال الجوى.

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