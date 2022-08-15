الأسوأ منذ نصف قرن.. الجفاف يضرب القارة العجوز والأوروبيون فى موقف صعب

جدة - نرمين السيد - تضرب القارة العجوز موجة جفاف قاسية والتى تعد الأسوأ منذ 500 عام بحسب المفوضية الأوروبية للجفاف، حيث يؤثر الجفاف على إنتاج الغذاء والطاقة ومياه الشرب والحياة البرية، فحولت التغيرات المناخية الكثير من الحدائق والوديان إلى أرض قاحلة.





وكشف المرصد الأوروبى لمراقبة الجفاف EDO، أن الجفاف يهدد قرابة ثلثى القارة الأوروبية، موضحًا أن أحدث البيانات التى تم جمعها والخاصة بالجفاف فى القارة العجوز أظهرت أن 60% من أوروبا وبريطانيا معرضون حاليا لخطر الجفاف، لافتًا إلى أن 45% من أراضى القارة الأوروبية تعرضت للجفاف بحلول منتصف شهر يوليو.

كما حذر المرصد الأوروبى، من حدوث عجز مائى شديد فى 15% من القارة.

وأصاب الجفاف فى شرايين المياه فى أوروبا بقوة، حيث سبب اضطرابات فى حركة التجارة عبر الأنهار، والتى تعد عنصرًا مهمًا للنقل بين الدول الأوروبية - إذ تساهم حركة النقل النهرى بنحو 80 مليار دولار فى اقتصاد منطقة اليورو، بحسب بيانات هيئة "يوروستات"- وبالتالى القدرة على استخدام النقل النهرى أصبحت محدودة بشكل كبير، خاصة فى ظل قلة الأمطار.

وتسببت تلك الاضطرابات فى زيادة تكلفة بدائل النقل الأخرى بشكل كبير، حيث ارتفعت أسعار الشحن بنحو 30 بالمئة.

وبالنسبة لإنتاج الحبوب، حذر مركز الاتحاد الأوروبى للبحوث المشتركة من أن ارتفاع درجة الحرارة والجفاف ربما يؤديان إلى انخفاض إنتاج الحبوب فى أوروبا بنسبة تتراوح ما بين 8 و9%.

وبشأن إنتاج الكهرباء، تعانى ألمانيا وفرنسا بشكل كبير من تأثير الجفاف على إنتاج الكهرباء، فأعاق الجفاف الذى أصاب نهر الراين خطة برلين للتغلب على نقص الغاز إذ أن اضطرابات النقل النهرى قد تعيق حركة نقل الفحم إلى ألمانيا، ما قد يهدد خطة الحكومة الألمانية لإعادة تشغيل محطات توليد الكهرباء باستخدام الفحم، كما تقف فرنسا عاجزة عن سد النقص المحتمل للكهرباء للدول الأوروبية، فنحو نصف مفاعلاتها النووية متوقفة لأعمال الصيانة، كما أن النرويج تقلل من تصدير الكهرباء حاليا بسبب اتجاهها لتوفير استهلاك الغاز، وملء احتياطياتها منه.

وامتدت الاثار الاقتصادية للجفاف للمحاصيل الزراعية حيث انخفضت المحاصيل وهو ما تسبب أيضا فى انخفاض دخل المزارعين بمقدار الربع تقريبا فى السنوات الأخيرة.

كما تأثر مجال السياحة، بالجفاف الذى ضرب القارة العجوز، فتسبب انخفاض منسوب المياه يجعل من المستحيل ممارسة الرياضات المائية.

كما خسرت القارة العجوز مساحة شاسعة من الغابات فى يزيد حجمهما على حجم مدينة روما الإيطالية بأكثر من الضعفين خلال شهر يوليو فقط، بسبب حرائق الغابات الناتجة عن الجفاف

فتشير تقديرات شبكة معلومات الاتحاد الأوروبى بشأن حرائق الغابات إلى أن الحرائق اجتاحت منطقة إجمالى مساحتها 587 ألفا و868 هكتارا فى دول الاتحاد منذ بداية العام، وذلك مقابل حوالى 158 ألف هكتار فقط خلال الفترة ما بين عامى 2006 و2021.