عاجل.. إصابة وزير الدفاع الأمريكى بكورونا للمرة الثانية

جدة - نرمين السيد - وأضاف البنتاجون أنها للمرة الثانية هذا العام التى يصاب فيها الوزير بالفيروس. وأشارت الوزارة إلى أن آخر اتصال شخصى له مع الرئيس جو بايدن كانت فى 29 يوليو.

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