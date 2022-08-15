عاجل- خسائر فى البورصة الأمريكية بسبب بيانات الصين ومخاوف النمو

جدة - نرمين السيد - وحسب "سكاى نيوز"، هبط المؤشر "داو جونز" الصناعى عند الافتتاح بنحو 50.35 نقطة، أو بنسبة 0.15 بالمئة، ليصل إلى 33710.70 نقطة.
وتراجع مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بنحو 10.78 نقطة، أو 0.25 بالمئة، إلى 4269.37 نقطة، فى حين هبط المؤشر "ناسداك" المجمع 50.56 نقطة، أو بنسبة 0.39 بالمئة، إلى 12996.63 نقطة.
وجاء الإنتاج الصناعى الصينى ومبيعات التجزئة والاستثمار فى الأصول الثابتة أقل من تقديرات المحللين، اليوم الاثنين، مع تعثر عمليات التعافى بعد إغلاقات قاسية قامت بها الصين لمكافحة وباء كورونا.
قال إيبيك أوزكاردسكايا، محلل السوق فى "سويسكوت"، إن البيانات السيئة من الصين أثرت على مخاوف الركود بالنسبة لبقية العالم، مضيفًا أنها دفعت اليورو للانخفاض مقابل الدولار.
وبعكس المؤشرات الأمريكية، فقد قفز المؤشر اليابانى "نيكى"، اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوياته فى أكثر من سبعة أشهر، مدعوما بمكاسب قد حققتها المؤشرات الأمريكية فى نهاية الأسبوع الماضى، بجانب الأرباح القوية للشركات، والتى أدت لزيادة الإقبال على المخاطرة ودفعت المستثمرين إلى اقتناص الأسهم المتراجعة.
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