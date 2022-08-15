العالم اليوم - كينيا.. فوز وليام روتو بالانتخابات الرئاسية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 أغسطس 2022 07:18 مساءً - أعلن رئيس اللجنة الانتخابية في كينيا، يوم الاثنين، فوز نائب الرئيس المنتهية ولايته وليام روتو في الانتخابات الرئاسية المتقاربة، رغم رفض عدد من أعضاء اللجنة للنتائج.

وقال رئيس اللجنة المستقلة لشؤون الانتخابات والحدود وافولا شيبوكاتي إن روتو فاز بحوالى 7,18 مليون صوت (50,49 في المئة) في مقابل 6,94 مليون صوت (48,85 في المئة) لمنافسه رايلا أودينغا، في الانتخابات التي جرت في التاسع من أغسطس.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن عن شيبوكاتي: "أقف أمامكم رغم الترهيب والمضايقات. لقد قمت بواجبي وفق قوانين البلاد (...) وبموجب القانون، أعلن أنّ روتو وليام ساموي قد انتُخب رئيساً".

وقبل وقت قليل من هذا الإعلان، قال أربعة من الأعضاء السبعة في اللجنة الانتخابية إنهم لا يعترفون بالنتائج، الأمر الذي أثار قلقاً بشأن تزوير الانتخابات التي تمّت مراقبتها عن كثب في مركز القوة السياسية والاقتصادية في شرق إفريقيا.

وبعد إعلان النتائج، وعد روتو البالغ من العمر 55 عاماً، بالعمل مع "جميع القادة" السياسيين في كينيا. وقال "لا يوجد مكان للانتقام"، مضيفاً "أدرك تماماً أن بلادنا في مرحلة نحتاج فيها إلى كلّ الأيدي الموجودة فيها".

وبات وليام ساموي روتو الرئيس الخامس لكينيا خلفاً لأوهورو كينياتا الذي لم يكن لديه الحق في الترشّح مرة ثالثة، بعد ولايتين منذ العام 2013.

وتفوّق روتو على أودينغا بفارق 233,211 صوتاً بعد حملة وعملية انتخابية سلمية بشكل عام.