moe.gov.jo الاستعلام عن رابط نتيجة الثانوية العامة “التوجيهي” برقم الجلوس في الأردن موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية 

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن رابط نتيجة الثانوية العامة “التوجيهي” برقم الجلوس في الأردن نتائج التوجيهي بالأردن 2022 حيث ما زالت عمليات البحث تزداد بشكل ملحوظ من قبل طلاب الثانوية العامة في الأردن، لكي يتم التعرف على نتائج التوجيهي 2022 في الأردن امتحانات الدور الأول التي انتهى منها الطلاب خلال الفترة الأخيرة، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية رسميا تفاصيل الإعلان عن نتيجة امتحانات التوجيهي من حيث الموعد وكيفية الحصول على النتيجة الكترونيا من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور استخراج نتائج التوجيهي في الأردن 2022 وزارة التربية والتعليم الأردنية.

الاستعلام عن رابط نتيجة الثانوية العامة “التوجيهي” برقم الجلوس في الأردن

وقد اشارت وزارة التربية والتعليم الأردنية في بيان رسمي خلال الأيام الأخيرة عن موعد اعلان نتيجة امتحانات الدور الأول لطلاب التوجيهي 2022 في جميع المحافظات والمدن، وقد اشارت الى أن النتيجة سوف تعلن رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعدما تم الانتهاء من اعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بجميع الطلاب خلال الأيام الأخيرة والتي جاءت في المدارس المختلفة بناء على الضوابط المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم الأردنية، وسوف يتم اعلان النتيجة من خلال موقع الوزارة بشكل الكتروني ليتم استخراج النتيجة من خلال إدخال رقم الجلوس الخاص بالطلاب مباشرة، وقد جاءت بعض المؤشرات تشير الى ان نسب النجاح الخاصة بنتائج التوجيهي في الأردن هذا العام 2022 جاءت على نحو مرتفع مقارنة بالسنوات الماضية وقد ذكر المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم ان نتيجه الثانويه العامة الاردنية ستصدر في الثلث الأخير من شهر آب/ أغسطس الجاري وتحديداً يوم الخميس

رابط الاستعلام عن نتائج التوجيهي بالأردن 2022

تم تفعيل رابط موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية لكي يتم الاستعلام بسهولة عن نتيجة امتحانات الدور الأول التوجيهي 2022، حيث يسهل الحصول على النتيجة الكترونيا من خلال رقم الجلوس الخاص بالطالب، من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.