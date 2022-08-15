الصومال: مقتل 14 مسلحا من حركة الشباب الإرهابية بوسط البلاد

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوسائل إعلام صومالية، قال قائد قوات المشاة بالجيش الصومالى، محمد التهليل بيهى، إن عمليات للجيش قرب محاس أدت إلى مقتل 14 مسلحًا، بينهم زعيم الحركة فى المنطقة، كما تم العثور على أسلحة وذخائر فى أربع قرى.
ويواصل الجيش الصومالى حربه ضد حركة الشباب المتطرفة، منذ سنوات، إذ تبنت الحركة المسلحة عمليات إرهابية عديدة، أودت بحياة مئات الأشخاص.
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