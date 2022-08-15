نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الاردن : ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية 1000 دينار على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 15 أغسطس 2022 06:00 مساءً - دوت الخليج :- توقع ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد أبو ناصر، أن ترتفع اسعار المركبات الكهربائية في السوق المحلي ألف دينار على الاقل نتيجة ارتفاع اجور الشحن بشكل كبير من كوريا والصين.

و أرجع أبو ناصر ارتفاع أسعار أجور الشحن مرة أخرى من كوريا والصين بسبب الضغط الكبير والطلب العالمي المتزايد على السيارات الكهربائية من قبل الأسواق العالمية، وتهافت جميع الدول على استيرادها فالتاجر الذي يدفع أكثر له الأولوية» مما أدى إلى ارتفاع أجور الشحن من ١٠٠٠ إلي ١٥٠٠ دولار ، وفق الرأي .

واستدرك أبو ناصر قائلا «لن يرفع التجار في المملكة الأسعار إلا في حال استمر الطلب المتزايد على الشحن وبقيت أسعاره مرتفعة خلال الشهور المقبلة أما إذا كان الارتفاع مرحليا فيرجح ابو ناصر استقرار أسعار السيارات الكهربائية».