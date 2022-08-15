حادثة العقبة .. الإفراج عن مدير الميناء السابق

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 15 أغسطس 2022 06:00 مساءً - دوت الخليج :- أفرجت السلطات القضائية المختصة عن المدير السابق الشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، خالد المعايطة، وفق المحامي الدكتور عاطف المعايطة. وقال المعايطة إن الدكتور خالد المعايطة في طريقه من سجن الطفيلة إلى العقبة.

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