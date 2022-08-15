نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل الرخصة المهنية بالوظائف التعليمية ١٤٤٤ هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الرخصة المهنية بالوظائف التعليمية تم إصدار قرار بتحديثها اليوم 15 أغسطس 2022 الموافق 17 محرم 14444 من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة من خلال إلغاء شرط مرور 12 شهر على إعلان نتيجة أحدث اختبار، في خطوة غير مسبوقة ومدروسة بعناية من قبل وزارة التعليم بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب، أشاد بها المغردون من المعلمين والمعلمات والخريجين والخريجات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث تم مراعاة كافة الظروف والأحوال المحيطة بشاغلي الوظائف التعليمية بالمملكة، خاصة المتقدمين لاختبارات الرخصة المهنية حيث الاستفادة بأطول مدة صلاحية بعد الاختبار، كذلك في تحديث وإصدار الرخصة المهنية وكما تصب في صالح القطاع التعليمي بشكل عام، فهي تصب في صالح الطالب بشكل خاص فهي تعد مرآة تعكس مدى تحسن سير العملية التعليمية بالمملكة بشكل واضح وفق رؤية المملكة 2030.

خطوات استخراج الرخصة المهنية بالوظائف التعليمية 1444

إضافة لما سبق ذكره فإن لمزاولة مهنة التعليم بالمملكة يجب على المعلمين والمعلمات أو الخريجين الحصول على الرخصة المهنية كشرط أساسي، والتي يتم استخراجها من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب بعد المرور بعدة اختبارات وبناء على الدرجات التحصيلية يتم منح الرخصة المهنية، والتي يتم التسجيل إلكترونيًا للحصول على رخصة شاغلي الوظائف التعليمية 1444 من خلال الخطوات التالية:

أوًلا القيام بالولوج إلى رابط الموقع الرسمي هيئة تقويم التعليم والتدريب.

يلي ذلك النقر على أيقونة تسجيل الدخول لنظام الرخص المهنية.

لنظام الرخص المهنية. قم بكتابة رمز التحقق والنقر على التالي.

كذلك القيام بالضغط على أيقونة الاختبارات وستجدها في واجهة امستحدم.

وستجدها في واجهة امستحدم. أيضًا قم بعد ذلك بالضغط على خانة التسجيل في الاختبار المراد التقديم عليه.

في الاختبار المراد التقديم عليه. بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة الموافقة ومن ثم النقر على التالي.

ومن ثم النقر على في تلك الخطوة قم بتعبئة كافة البيانات المطلوبة أمامك والتأكد من كتابتها بشكل دقيق، والنقر على التالي.

قم باختيار التخصص، وتحديد موعد الاختبار، والضغط على التالي.

كذلك قم بالنقر على أيقونة الموافقة على الشروط والأحكام واضغط زر التالي.

في النهاية قم باستكمال التسجيل من خلال تسديد الرسوم.

مواعيد اختبار الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمة ١٤٤٤

كذلك أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن بدء التسجيل في ⁧اختبارات الرخص المهنية للوظائف التعليمية كالتالي:

أولًا اختبار الرخصة المهنية العام 1444

للرجال يوم الإثنين 29 أغسطس 2022 الموافق 2صفر 1444، وللنساء يوم الإثنين 5 سبتمبر 2022م الموافق 9 صفير 1444هـ. كذلك آخر موعد للتسجيل بالاختبار وينتهي التسجيل يوم السبت 8 أكتوبر 2022 الموافق 12 ربيع الأول 1444. وفترة الاختبار من يوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 الموافق 17 ربيع الآخر 1444، وحتى يوم الإثنين 14 نوفمبر 2022 الموافق 20 ربيع الآخر 1444هـ.

ثانيًا اختبار الرخصة المهنية التخصصي 1444

للرجال يوم الإثنين 29 أغسطس 2022 الموافق 2صفر 1444، وللنساء يوم الإثنين 5 سبتمبر 2022م الموافق 9 صفير 1444هـ. كذلك آخر موعد للتسجيل المبكر بالاختبار وينتهي التسجيل يوم السبت 26 نوفمبر 2022 الموافق 2 جمادى الأول 1444. وفترة الاختبار من يوم السبت 21 يناير 2023م الموافق 28 ربيع الآخر 1444، وحتى يوم الأربعاء 25 يناير 2023 الموافق 3 رجب 1444هـ.

كيفية الاستعلام عن مواعيد اختبار الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمة ١٤٤٤



في نفس السياق السابق ذكره بإمكان المتقدمين للوظائف التعليمية معرفة مواعيد اختبار الرخصة المهنية 2022 من خلال القيام بالخطوات التالية:

بادئ ذي بدء الدخول لموقع هيئة تقويم التعليم والتدريب.

بعد ذلك القيام بالضغط على خانة المنتجات والخدمات المتاحة في القائمة أمامك على الشاشة.

كذلك قم بالضغط باختيار أيقونة الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمة وانقر عليها.

وانقر عليها. في النهاية النقر على اختيار جدول الامتحان ومن ثم قم بالولوج إلى التقويم ومعرفة موعد الاختبارات.

طريقة استخراج نتائج الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمة ١٤٤٤

في الختام للمعلمين والمعلمات معرفة نتائج اختبار الرخصة المهنية 2022 من خلال التالي: