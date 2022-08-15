نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف جامعة الملك خالد التشغيل الذاتي 2022 والشروط المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سنتطرق في هذا المقال علي وظائف جامعة الملك خالد والتي يبحث عنها العديد ف المملكة العربية السعودية ونحن بدورنا في موقع ثقفني ان نقوم بتغطية جميع الاحداث ومن اهم هذه الاحداث في الفترة الاخيرة والتي شغلت العديد من المواطنين هي وظائف جامعة الملك خالد التشغيل الذاتي 2022 والشروط المطلوبة، دعونا نتعرف علي نشأة جامعة الملك خالد والوظائف الشاغرة التي يبحث عنها العديد.

ما هي جامعة الملك خالد

كانت الجامعة تضم في البداية أربع كليات ، وهي كلية الأصول الإسلامية والدينية ، وكلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية والإدارية ، وكلية الطب وكلية التربية. بعد ذلك ، تم إعادة هيكلة الكليات القائمة ، وبناء عدد من الكليات الجديدة ، وأضيفت كليات نسائية وكليات المعلمين وكليات العلوم الصحية بإجمالي 29 كلية للرجال والنساء، حيث ان جامعة الملك خالد جامعة حكومية تقع في مدينة أبها جنوب غرب المملكة العربية السعودية ، تأسست عام 1419 هـ بحضور الملك عبد الله بن عبد العزيز حامي الحرمين الشريفين أثناء الزيارة ، حيث كان ولي العهد ، يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر 1419 م والذي تضمن موافقة نجل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الملك سعود بمنطقة عسير باسم جامعة الملك خالد.

وظائف جامعة الملك خالد

أعلنت جامعة الملك خالد عبر موقعها الرسمي عن رغبتها في شغل الوظائف الأكاديمية الشاغرة للرجال والنساء للعام الدراسي 1444 هـ بالمقر الرئيسي وفي كليات التقديم بالمحافظة من قبل غير السعوديين بموجب نظام العقود (بدوام كامل). من الأحد 1 يناير 1444 حتى 1444 الأربعاء 1 يناير يمكنك التقديم من خلال رابط الموقع الرسمي لجامعة الملك خالد ولكن يجب عليك تسجيل الدخول من خلال حسابك علي خدمة نفاذ، بعد ذلك تستطيع الاستطلاع علي الوظائف الخالية.

شروط التقديم علي وظائف جامعة الملك خالد

1- أن يكون المتقدم من مواطني المملكة العربية السعودية.

2 – أن يكون المتقدم بصحة جيدة.

3 – يجب أن يكون المتقدم قد حصل على جميع الشهادات الأكاديمية عن طريق الدراسة بدوام كامل والإقامة في بلد الدراسة ، وليس عن طريق الانتساب أو المراسلة أو التعليم عن بعد أو التعليم المتكامل ، إلخ. في مكان العمل.

4 – المؤهلات العلمية الصادرة من خارج المملكة العربية السعودية يجب أن تكون معادلة من وزارة التربية والتعليم.

5- تخصص المتقدم في مرحلتي الماجستير والدكتوراه هو استمرار لتخصصه في الدبلوم ويتناسب مع طبيعة الوظيفة التي يتقدم لها.

6- أن لا يقل تقدير الطالب عن جيد جداً في جميع المراحل (بكالوريوس ، ماجستير ، دكتوراه).

7- التقدم العلمي الذي حصل عليه المتقدم قد تم في جامعات معترف بها وحافظ عليها طوال تخصصه.

8 – ألا يزيد العمر عند تقديم الطلب عن 34 سنة لمن يتقدم للحصول على لقب محاضر أو ​​44 سنة لقب أستاذ مساعد أو 49 سنة لقب أستاذ مشارك وأستاذ.

9- استيفاء المتقدم للشروط الخاصة بكل وظيفة التي يقرها مجلس الكلية وأحكام تعيين أعضاء هيئة التدريس … إلخ.

10 – أولئك الذين تم قبولهم أو دخولهم إلى مستوى الدكتوراه في إحدى الجامعات بمنحة موصى بها من الجامعة لهم الأولوية على التوظيف على مستوى المحاضر.

11 – يجب على المتقدمين اجتياز مقابلة شخصية تجريها اللجنة المختصة.

12 – يقتصر التقديم على وظيفة واحدة ويتم استكمال جميع المستندات المطلوبة على نظام التوظيف الإلكتروني خلال فترة التقديم ، وسيتم استبعاد الطلبات التي لا تستوفي المتطلبات أو يثبت عدم صحة أي من بياناتها.

13- يتم تقديم طلب التوظيف من خلال النظام الإلكتروني بمقر الجامعة ، وتخضع الموافقة النهائية على طلب التوظيف وتخصيص المرشحين لأقسام وكليات الفروع المختلفة للجامعة بعد النظر فيها للأصل الفعلي. صادر عن وزارة التربية والتعليم ومجلس المدرسة لائحة تعديل الأقسام والتخصصات.