نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق الكليات المرحلة الأولى علمي وأدبي ومؤشرات درجات القبول في الكليات المتاحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق الكليات المرحلة الأولى علمي وأدبي وضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى لمرحلة التنسيق للمرحلة الأولى 2022 الأدبية والتي ستستمر حتى يوم الاثنين 15 أغسطس الجاري بالتنسيق مع المعامل بالجامعات التي تلتزم بكافة الإجراءات الوقائية الصارمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد ومنها تعقيم وتطهير المعامل وإلزام الطلاب بارتداء الكمامة الطبية.

تنسيق الكليات المرحلة الأولى علمي وأدبي

الحد الأدنى للتنسيق للمرحلة الأولى الأدبية 2022 كما أعلنت وزارة التعليم العالي على موقعها الرسمي 264.5 درجة فأكثر بنسبة 64.51 بالمائة فأكثر وعدد الطلاب 80063، مما يدل على وجود العديد من الكليات وتقبل طلاب الأدبي في مختلف الجامعات المصرية.

كيفية التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية 2022

الآن، سنقدم لك بعض الإجراءات المباشرة للتسجيل في تنسيق المرحلة الثانية في عام 2022:

يجب عليك في البداية زيارة موقع التنسيق الرسمي.

بعد تسجيل الدخول يجب عليك إدخال رقم مقعدك وكلمة المرور بدقة.

أدخل رمز التحقق المعروض أمامك.

وبالتالي، بمجرد تسجيل الدخول إلى الموقع بنجاح أدخل رغباتك.

موعد تنسيق الكليات 2022

وبحسب تنسيق الجامعات 2022، بدأ التنسيق بين المدارس الثانوية اليوم 11 أغسطس 2022، وبدأ الطلاب في تسجيل تفضيلاتهم في التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني حتى يوم الاثنين 15 أغسطس 2022 لمدة خمسة أيام.

تنسيق المرحلة الثانية 2022

وأفادت وسائل إعلام محلية مصرية أنه مع انطلاق المرحلة الثانية، سيتنافس ما يقرب من 60 ألف طالب “علمي” على ما يقرب من 15000 مكان في كليات العلوم و 4000 في كليات التمريض وحوالي 3000 مكان في كليات الطب البيطري، بينما كليات الزراعة والتجارة وتمتلك كليات الآثار والكليات النظرية أقل الفرص.

وأكثر من ثلثي هؤلاء الطلاب لديهم فرص محدودة بين كليات العلوم وكليات الذكاء الاصطناعي. ما يقرب من 12000 طالب بمعدل تراكمي يتراوح بين 83٪ و 75٪ يتنافسون على عدد محدود من الأماكن المتبقية في كليات الهندسة، وأقل من 1000 مكان، وما يقرب من 3000 مكان في كليات الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي كما تفوقت قدرات الفنون الجميلة والتطبيقية، وكذلك كليات التجارة على كليات الهندسة والحاسب الآلي في قائمة أفضليات المجتمع المصري في السنوات الأخيرة.