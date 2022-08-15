نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم 20 الف ريال سعودي للشباب السعودي دون رد المبلغ مساعدة للزواج بدعم من ولي العهد في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المعروف ولي العهد محمد بن سلمان الذي يلقب باسم الأمير السعودي يسعى لتلبية وتنفيذ كافة متطلبات ساكني المملكة العربية السعودية سواء كانوا من مواطنيها أو مغتربين، فهو عادة ما يقدم يدي العون لكافة المحتاجين سواء بمساعدات مادية أو علاجية بدون أي مقابل، ويبذل قصاري جهده لتوفير عيشة مستقرة وكريمة للمحتاجين ليتمكنوا من مواجهة صعوبة العيش.

شروط الحصول علي معاونة مادية للزواج

يسعى الشباب لتوفير مستلزمات الزواج، ولكن هناك الكثير من الأشخاص المحتاجة التي لا تتمكن من توفير هذه المستلزمات، ولذلك يسعى الكثيرون للحصول علي مساعدة مالية من الأمير السعودي، ولكن هناك بعض الشروط للحصول على هذه المساعدة وهي كالتالي:

يجب أن يكونوا الزوجان من ساكني المملكة العربية السعودية وكذلك يحملون الجنسية السعودية.

يشترط أن يكون عمر الزوجان أكثر من 18 عام.

أن يكون راتب الزوج الشهري أقل من 4000 ريال سعودي.

يجب أن يكون المهر الذي سوف يقدم للزوجة أقل من خمسين ألف ريال سعودي.

الحصول علي المعلومات المالية

يمكن للأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية الحصول على معاونة مادية قد تصل إلى عشرين ألف ريال سعودي، وهناك مجموعة من الخطوات التي تمكنك من الحصول علي هذه المعاونة، وهذه الخطوات كالتالي:

عليك في البداية تسجيل الدخول على الموقع الخاص بالديوان الملكي.

عند دخولك إلى الموقع الخاص بالديوان ستظهر لك أسكرين بها مجموعة من الفراغات وعليك كتابة كافة بياناتك الشخصية المطلوبة بشكل صحيح.

قم برفع جميع الأوراق والملفات المطلوبة منك بشكل صحيح وفي أماكنها الصحيحة.

انقر على الزر الخاص بطلب المساعدة.

نموذج الطلب الخاص بالمساعدات المالية

يجب أن يكون شكل الخطاب المرسل إلى الأمير السعودي مرتب ومنظم، ويجب أن يحتوي على الآتي: