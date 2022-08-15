نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان مؤشرات تنسيق الجامعات المرحلة الثانية لكل الشعب ادبى وعلمى عبر موقع https://tansik.digital.gov.eg/ في المقال التالي
عمر شويل - جدة الان مؤشرات تنسيق الجامعات المرحلة الثانية لكل الشعب ادبى وعلمى عبر موقع الرسمى للتنسيق الالكترونى ، نرصد لكم اليوم كل جديد حول تنسيق القبول بالجامعات المرحلة الثانية لجميع الشعب ادبى وعلمى من على الموقع الرسمى للتنسيق الالكترونى وينتظر الان كل الطلبة والطالبات وكذلك اولياء الامور اعلان وزارة التعليم العالى بشكل رسمى حول مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية وكذلك موعد تسجيل رغبات وينتهي تسجيل رغبات المرحلة الاولى من التنسيق القبول الجامعات لجميع الشعب اليوم من على الموقع الرسمى للتنسيق الالكترونى والتى قد خصصته الوزارة من اجل تسجيل رغبات ومعرفة نتيجة التنسيق ومازال التسجيل فى المرحلة الاولى من التنسيق مفتوح حتى الساعة السابعة من مساء اليوم
مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات
عبر موقعكم ثقفنى نيوز ننشر لكم كل جديد فيما يخص المؤشرات التى تخص تنسيق المرحلة الثانية لكل الشعب الادبى والعلمى حيث يتسال العديد من الطلاب واولياء الامور حول المؤشرات المتوقعة لتنسيق الجامعات حيث تم الاعلان من قبل مصدر مسئول فى وزارة التعليم العالى ان الوزارة سوف تنتظر اغلاق باب تسجيل رغبات المرحلة الاولى للقبول بالجامعات اليوم بعد ذلك سيتم اعلان المؤشرات النهائية وكل التفاصيل الخاصة بتنسيق المرحلة الثانية فى غضون 72 ساعة قادمة لكل الطلبة والطالبات وعن تسجيل المرحلة الاولى صرح بان مازال هناك اقبال من قبل كل الطلبة والطالبات فى تسجيل رغباتهم عبر الموقع الرسمى للتنسيق الالكترونى وتجاوز عددهم اكثر من 55000 الف طالب وطالبة فى كافة محافظات مصر فى انتظار اعلان نتائج تسجيل رغبات المرحلة الاولى فى اسرع وقت ممكن عبر الموقع الرسمى للتنسيق الالكترونى
طرق تسجيل رغبات المرحلة الثانية للقبول بالجامعات
يبحث دوماً كل الطلبة والطالبات وكذلك اولياء الامور حول طرق تسجيل رغبات المرحلة الثانية للقبول بالجامعات عبر الموقع الرسمى للتنسيق الالكترونى من اجل تسجيل الرغبات والتى يبلغ عددها 72 رغبة وننشر لكم الان طريقة تسجيل الرغبات عبر الموقع الرسمى للتنسيق الالكترونى والطريقة هى :-
- على الطالب الدخول الى الموقع الرسمى للتنسيق الالكترونى
- يختار خدمات تنسيق الثانوية العامة
- بعد ذلك يقوم بكتابة رقم الجلوس الخاص به
- ثم يقوم بكتابة الرقم السرى الخاص به
- وبعد ذلك يقوم بادخال رغباته بالترتيب ويختار اول رغبات الكليات التى يريدها الطالب او الطالبة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الان مؤشرات تنسيق الجامعات المرحلة الثانية لكل الشعب ادبى وعلمى عبر موقع https://tansik.digital.gov.eg/ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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