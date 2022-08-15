نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2022..موعد إعلان نتيجة تنسيق الكليات المرحلة الأولي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2022 والتي سوف تبدأ في الأيام المقبلة فور أن تعلن نتيجة تنسيق الكليات 2022 المرحلة الأولي والتي سوف ينتهى التسجيل بها في الساعات القليلة المقبلة، والتي بها التسجيل بها بالحد الأدنى 89% للعلمي علوم و53 % علمي رياضة و64% أدبي، وسوف تكون مؤشرات المرحلة الثانية مقاربة إلي الحد الأدنى للعام الماضي 2021 ، نظرا لتقارب نسب النجاح والمجاميع العامين، وخلال الساعات القادمة سوف تعلن نتيجة فور غلق موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب المرحلة الأولي للأقسام العلمي والأدبي .

تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2022

على طلاب الثانوية العامة الحاصلين على الحد الأدنى من تنسيق الكليات 20202 المرحلة الأولي سرعة التسجيل في الساعات القليلة المتبقية والتي سوف يكون متاح اليهم حتى الساعات الأولي من صباح يوم 16 أغسطس 2022 ، ومن ثم سوف يتم تحديد موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولي للقبول بالجامعات المصرية 2022 عبر نفس الموقع برقم السرى الذي يتملكه كل طالب، ويمكنه الاستعلام عبر موقع التنسيق الإلكتروني الذي تم التسجيل من خلاله ، وفور الانتهاء من مراحل تسجيل الرغبات لجميع المراحل سوف يمكن الطلاب إمكانية تحويل بين الكليات وفقا للموقع الجغرافي والمجموع الخاص بالطالب .

نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2022 ثانوية عامة

نتابع مع طلاب الثانوية العامة المرحلة الأخيرة وهى تنسيق القبول بالجامعات والتي الآن في اخر مرحلة، وهى تسجيل الرغبات والتي متاحة الآن إلي طلاب الحاصلين على الحد الأدنى للمرحلة الأولي ومن ثم سوف يتم إعلان النتيجة خلال 72 ساعة من غلق باب التسجيل عبر موقع التنسيق الإلكتروني، ومن ثم يتم الإعلان عن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانوية 2022 للثانوية العامة، وبدا فتح الموقع إلي طلاب من اجل تسجيل الرغبات تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2022، ولكن على طلاب الراغبين في تسجيل الكليات التي يتطلب بها اجتياز اختبار القدرات على مثال كليات الفنون والتربية، أن يكون نجح الطالب في اختبار القدرات قبل التسجيل، كي لا يضيع عليه مكان في أماكن تسجيل الرغبات، وأيضا يجب مراعاة العامل الجغرافي الخاص به وبالمحافظة التابع لها وأيضا الكليات التي سوف تكون متاحة إليه في المرحلة الثانية .